Chi acquista uno smartphone o un tablet di Samsung spesso lo fa anche per il supporto software che il colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con grande costanza.

Si deve riconoscere a Samsung il merito di essere riuscita a creare una struttura che le consente di rilasciare le patch di sicurezza Android con grande tempestività e nelle scorse ore l’azienda ha pubblicato il bollettino relativo all’aggiornamento di ottobre.

Le novità dell’aggiornamento di ottobre 2024 per i device di Samsung

L’aggiornamento di sicurezza di ottobre 2024 va a correggere 30 falle di sicurezza che riguardano il sistema operativo Android e 12 che interessano esclusivamente i dispositivi della gamma Samsung Galaxy.

Tra le vulnerabilità relative al sistema operativo mobile di Google ve ne sono anche due contrassegnate come critiche (pare siano in grado di causare la corruzione della memoria) mentre le altre sono ad alto rischio.

Per quanto riguarda invece le vulnerabilità relative ai dispositivi del colosso coreano, la maggior parte di esse è mirata a garantire che eventuali malitenzionati non possano ottenere un accesso non autorizzato al device e la stessa cosa vale per una correzione relativa ai semiconduttori di Samsung.

L’aggiornamento di sicurezza di ottobre 2024 verrà rilasciato per i vari dispositivi della gamma Galaxy nel corso dei prossimi giorni e probabilmente saranno gli smartphone di punta i primi a ricevere questo update.

Non appena l’aggiornamento sarà disponibile, sarà lo stesso dispositivo ad avvisare gli utenti attraverso una notifica di sistema. I più impazienti, ad ogni modo, possono procedere con un controllo manuale, andando nel menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al bollettino ufficiale.