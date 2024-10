Un fine mese ricco di aggiornamenti per gli smartphone e i tablet Samsung Galaxy, ai quali si aggiunge uno smartwatch Huawei: in particolare stanno accogliendo novità Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy A32 5G, Samsung Galaxy A25 5G, Samsung Galaxy Tab S9 FE, Samsung Galaxy Tab S9 FE+, Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, Samsung Galaxy Tab S7 FE e Huawei Watch GT 5 Pro. Andiamo a scoprire tutto.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra

Iniziamo da Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra, che giusto al fotofinish del mese accolgono in Italia le patch di sicurezza di ottobre 2024. I firmware in distribuzione sono i G98*BXXSMHXJ2 e non sembrano includere ulteriori cambiamenti, se non qualche bugfix o miglioramento di stabilità non citato nel dettaglio.

Come abbiamo visto grazie al bollettino diffuso le scorse settimane dalla casa di Seoul, le patch di ottobre vanno a correggere 30 vulnerabilità (CVE) che riguardano il sistema operativo (di cui 2 contrassegnate come di livello critico) e 12 che interessano esclusivamente i dispositivi della gamma Samsung Galaxy (SVE).

Tutti e tre gli smartphone non potranno ottenere la One UI 7 basata su Android 15: i flagship 2020 sono infatti fermi ad Android 13 dopo aver ricevuto tre major update.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A32 5G e Galaxy A25 5G

Aggiornamento simile per Samsung Galaxy A32 5G e Samsung Galaxy A25 5G: lo smartphone di fascia media lanciato all’inizio del 2021 sta ricevendo insieme al “fratello” più recente un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di ottobre 2024. I nuovi firmware in rollout anche in Italia sono i A326BXXSDCXJA e A256BXXS6BXJ1, e non includono nuove funzionalità: i possessori si devono accontentare della correzione a più di 40 vulnerabilità recenti, alcune riguardanti il sistema operativo Android e altre gli smartphone Galaxy più nello specifico.

Galaxy A32 5G è uscito con Android 11 e si è fermato ad Android 13, quindi non potrà assaggiare Android 15. Al contrario, Galaxy A25 5G ha debuttato con Android 14 e potrà dunque accogliere la One UI 7 nei prossimi mesi: probabilmente dovremo aspettare ancora un bel po’, dal momento che il produttore deve ancora far partire il programma beta sui Galaxy S24.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+, Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra

Chiudiamo il capitolo smartphone perché in queste ore sono in distribuzione diversi aggiornamenti per i tablet della gamma Samsung Galaxy Tab. In particolare, Samsung Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra stanno ricevendo le patch di sicurezza di ottobre 2024 partendo da alcune varianti.

I firmware in arrivo in Italia sono i seguenti:

Galaxy Tab S9 FE: X51*BXXS6BXJ1

Galaxy Tab S9 FE+: X610XXS6BXJ1

Galaxy Tab S8: X700XXS8CXJ7

Galaxy Tab S8+: X800XXS8CXJ7

Galaxy Tab S8 Ultra: X900XXS8CXJ7

Come abbiamo visto più su, le patch di ottobre integrano la correzione a più di 40 vulnerabilità tra CVE (dedicate al sistema operativo in generale) e SVE (specifiche per i dispositivi Samsung). Tutti e cinque i tablet riceveranno la One UI 7 basata su Android 15, ma ci vorrà un po’ di pazienza.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab S7 FE ottiene un primato: si tratta del primo dispositivo ad accogliere le patch di sicurezza di novembre 2024. L’aggiornamento è in distribuzione a partire dalla Corea del Sud con il firmware T735NKOS7DXJ1, ma per il momento non possiamo fornirvi dettagli sulle vulnerabilità corrette.

Il produttore non ha infatti ancora pubblicato il bollettino aggiornato al mese prossimo: siamo certi che rimedierà nei prossimi giorni, quando la distribuzione si allargherà a tanti altri smartphone e tablet di casa Samsung. Il tablet fa parte dei dispositivi che ricevono aggiornamenti di sicurezza ogni sei mesi (eccezioni a parte): di conseguenza in questo update sono state integrate anche tutte le correzioni alle vulnerabilità degli ultimi mesi (l’ultimo firmware risale a giugno, con patch di maggio 2024).

Novità aggiornamento Huawei Watch GT 5 Pro

Chiudiamo questa nuova carrellata di aggiornamenti con Huawei Watch GT 5 Pro. Lo smartwatch ha fatto il suo debutto poche settimane fa e sta accogliendo in queste ore HarmonyOS 5.0.0.101 a livello globale.

Il download richiesto è di poco più di 20 MB, e il changelog non risulta particolarmente ricco: all’interno vengono citate solamente ottimizzazioni per la stabilità del sistema in determinate situazioni.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Galaxy A32 5G, Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE+, Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S7 FE e Huawei Watch GT 5 Pro

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy A32 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra e Galaxy Tab S7 FE potete fare un salto all’interno delle impostazioni di sistema: il percorso che dovete seguire è “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone o il tablet al PC e utilizzare Smart Switch per il download e l’installazione dei nuovi firmware.

Per aggiornare Huawei Watch GT 5 Pro dovete invece passare dall’app Huawei Health e dal menu “Aggiornamento firmware“. In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche giorno.