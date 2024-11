Chi decide di acquistare uno smartphone o un tablet di Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione hardware ma anche per il supporto software che il suo team di sviluppatori è in grado di garantire e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con grande costanza e funzionalità esclusive.

E proprio per quanto riguarda gli aggiornamenti, il colosso coreano è uno dei produttori più attenti a questo particolare aspetto, rilasciando mese dopo mese le patch di sicurezza per i suoi tanti dispositivi.

Samsung pubblica il bollettino di sicurezza di novembre 2024

Nelle scorse ore Samsung ha pubblicato il bollettino relativo all’aggiornamento di novembre 2024 (lo trovate seguendo questo link), rendendo noto che con tale update vengono risolte 38 vulnerabilità relative ad Android (e di cui si è occupato il team di Google) e 13 vulnerabilità relative ai device del colosso coreano.

Scorrendo l’elenco delle vulnerabilità per le quali è stata implementata una patch è possibile notare che si tratta di problemi classificati con livello “elevato” mentre non sono segnalate vulnerabilità “critiche” mentre quelle relative ai dispositivi Galaxy sono di livello “elevato” e “moderato”.

Tra le vulnerabilità corrette ne troviamo anche una relativa a determinati processori del produttore coreano (Exynos 9820, 9825, 980, 990, 850, 1080, 2100, 1280, 2200, 1330, 1380, 1480, 2400, 9110, W920, W930) e ai chip Modem 5123 e Modem 5300.

I primi device del colosso coreano hanno già iniziato a ricevere l’aggiornamento con le patch di sicurezza di novembre 2024 e nel corso delle prossime settimane l’update verrà esteso per andare a raggiungere gran parte dei dispositivi dell’azienda.

Ai possessori di uno smartphone o un tablet di Samsung non resta altro da fare che attendere la notifica che li informa della disponibilità dell’aggiornamento. I più impazienti possono anche effettuare un tentativo manuale, andando nel menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione dedicata agli update.