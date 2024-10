Ora che Qualcomm ha tolto i veli sullo Snapdragon 8 Elite, il rivoluzionario SoC per dispositivi mobile con cui il chipmaker statunitense vuole mantenere la posizione dominante nel panorama Android e sfidare per potenza ed efficienza i chip della mela morsicata, si è scatenato un vero e proprio turbine di conferme ufficiali da parte dei produttori che lanceranno, chi prima, chi dopo, uno smartphone flagship dotato di questo chip all’ultimo grido.

Ad aprire le danze sarà Xiaomi con la serie Xiaomi 15. Il produttore cinese sarà seguito a ruota da illustri colleghi quali OnePlus e HONOR, mentre a novembre sarà il turno di Realme e ASUS, con Vivo, iQOO, Nubia e RedMagic che dovrebbero fare le loro mosse entro la fine del 2024. A inaugurare il 2025 ci penserà Samsung, con i Galaxy S25.

Gli Xiaomi 15 porteranno al debutto Snapdragon 8 Elite

Manca poche ore al lancio degli Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro, i primi due smartphone al mondo dotati del SoC Snapdragon 8 Elite di Qualcomm: secondo i rumor, l’evento di lancio era in programma per domani, mercoledì 23 ottobre 2024, ma Xiaomi fa sapere che gli smartphone arriveranno alla fine del mese.

A confermare la presenza di questo chip a bordo dei due smartphone è stato il presidente di Xiaomi, Adam Zeng, intervenuto sul palco dello Snapdragon Summit 2024 di Maui, durante il keynote di apertura.

Il colosso cinese proverà a sfruttare appieno la potenza promessa dal SoC grazie all’implementazione di HyperCore, una tecnologia proprietaria di Xiaomi che copre quattro aree: prestazioni, grafica, connettività, sicurezza.

Sempre secondo Zeng, grazie allo Snapdragon 8 Elite (e alla tecnologia HyperCore), gli utenti che sceglieranno uno degli Xiaomi 15 (le specifiche del modello base sono trapelate svariate volte) non perderanno un frame durante le sessioni di gioco più intensive, potendo contare su una maggiore efficienza energetica (quantificata nel 29,7%) e su un dispositivo che scalda meno (circa tre 3°C in meno rispetto ai vecchi Xiaomi 14 dotati dello Snapdragon 8 Gen 3).

Il nuovo SoC di Qualcomm consente anche a Xiaomi di lanciarsi in una nuova era per quanto concerne l’intelligenza artificiale generativa on-device, supportando applicazioni di IA multimodale senza che un dato venga elaborato “al di fuori” del dispositivo stesso.

Il nuovo SoC di Qualcomm scelto per gli HONOR Magic7

Oltre a preparare il lancio di MagicOS 9.0, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata (basata su Android 15), in programma domani, HONOR sta affinando gli ultimi dettagli in vista del lancio dei nuovi smartphone flagship della gamma HONOR Magic7. L’evento di lancio è in programma per mercoledì 30 ottobre 2024, quando in Cina saranno le 19:30 e, come confermato dallo stesso produttore cinese, gli smartphone potranno contare sul chip Snapdragon 8 Elite.

HONOR a tutta IA grazie allo Snapdragon 8 Elite

Intervenuta allo Snapdragon Summit 2024, HONOR ha dichiarato che, con MagicOS 9.0 e gli smartphone della gamma Magic7, vuole portare sul mercato la “prima esperienza di rendering grafico tramite NPU in tempo reale per il gaming mobile” e il “primo agente AI on-device del settore per un ecosistema aperto“. Proviamo a spiegare il significato di queste due frasi:

Grazie all’intelligenza artificiale generativa (lavoro della NPU) viene ridotto il carico sulla GPU, permettendo così di abbassare le temperature e ridurre il consumo energetico, nonostante una qualità superiore dell’immagine, rispetto alle soluzioni tradizionali.

L’agente AI on-device, invece, si chiama YOYO Assistant e promette una vasta gamma di funzionalità quali pianificazione dei viaggi (inclusa la prenotazione dei biglietti), programmazione di eventi in calendario, gestione delle notifiche, trasferimento di file tra varie app, annullamento di abbonamenti indesiderati e molto altro. In sostanza, si tratta di una sorta di intelligenza artificiale con il pilota automatico.

La partnership tra HONOR e Qualcomm va oltre gli smartphone

Andando oltre gli smartphone, HONOR e Qualcomm hanno stretto una partnership che si estende a tutti gli altri dispositivi dell’ecosistema del produttore cinese. Tale partnership sfocia in alcuni miglioramenti alla tecnologia MagicRing, in grado di funzionare su diversi dispositivi, app e servizi, che non consentirà più esclusivamente di trasferire file e dati tra un dispositivo e l’altro.

I PC Windows on ARM che sfruttano un SoC Snapdragon, ad esempio, permettono di generare immagini dettagliate, partendo da semplici scrizzi, tramite Cocreator di Microsoft. Grazie a MagicRing, gli utenti potranno accedere a questa funzionalità di intelligenza artificiale dai tablet dell’azienda, come HONOR MagicPad 2.

OnePlus 13 punta tutto su una scheda tecnica da urlo

Tramite il proprio account sul social network cinese Weibo, il presidente di OnePlus China, Louis Lee, ha annunciato che il prossimo 23 ottobre (alle ore 10 locali) si terrà un evento speciale per discutere delle performance dell’attesissimo OnePlus 13, smartphone che verrà poi presentato effettivamente il 31 ottobre 2024 (alle ore 16 locali).

Anche il prossimo flagship di casa OnePlus, che come da tradizione potrà contare su un comparto fotografico co-ingegnerizzato con Hasselblad, avrà dalla sua le performance dello Snapdragon 8 Elite, addirittura in una versione più spinta: il SoC sarà affiancato da 24 GB di memoria RAM (LPDDR5X) e 1 TB di spazio di archiviazione (con memorie UFS 4.0); per quanto concerne la RAM, sarà il primo smartphone al mondo a spingersi fino a questo punto (sfruttando al massimo, di fatto, le potenzialità del SoC).

Realme GT 7 Pro primo telefono “global” con Snapdragon 8 Elite?

Passiamo ora in casa Realme perché è già noto che l’attesissimo Realme GT 7 Pro potrà vantare il SoC Snapdragon 8 Elite di Qualcomm: lo smartphone potrebbe essere presentato in Cina già entro la fine del mese e poi, nel mese di novembre, verrà presentato su oltre 10 mercati a livello global, Italia inclusa.

A pubblicare un teaser abbastanza indicativo è stata la pagina italiana di Realme su X (l’ex Twitter), suggerendo il fatto che saremo di fronte al primo dispositivo dotato del più recente SoC del chipmaker statunitense:

ll GT 7 Pro sarà il primo dispositivo a utilizzare il processore Snapdragon 8 Elite. Unisciti a noi per celebrare questo grande traguardo e il lancio del nostro nuovissimo prodotto. Ci vediamo presto. #First8EliteFlagship

Con lo Snapdragon 8 Elite, benchmark da paura su AnTuTu per Realme GT7 Pro

Sempre tramite i propri canali social, Realme ha poi diffuso un dato impressionante relativo allo smartphone: secondo quanto rilevato nei Realme Lab, il Realme GT 7 Pro sarebbe in grado di abbattere il muro dei 3.000.000 di punti su AnTuTu Benchmark.

Giusto per contestualizzare, secondo il database della nota piattaforma di benchmarking, i dispositivi Android attualmente più potenti superano di poco i due milioni di punti: in cima alla classifica troviamo attualmente ASUS ROG Phone 8 (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16+512 GB) con 2.067.307 punti; nel panorama della mela morsicata, invece, troviamo in cima iPad Pro 11 2024 (chip M4, 8+256 GB) con 2.520.869 punti.

ASUS ROG Phone 9 sarà lo smartphone da gaming definitivo?

Anche ASUS vuole essere della partita e lo farà inizialmente con gli smartphone della serie ROG Phone 9, dispositivi pensati per portare tra le mani degli utenti l’intelligenza artificiale e tutta la potenza bruta promessa dallo Snapdragon 8 Elite.

Come di consueto per il produttore taiwanese, questi dispositivi sono pensati per dare il massimo nel gaming (esperienza di gioco immersiva e zero lag) e potranno sfruttare tutti gli accorgimenti messi a punto da Qualcomm per quanto concerne la scheda grafica del SoC. Il tutto, sarà condito da un design abbastanza familiare che evolve i concetti visti con i predecessori della serie ROG Phone 8 (trovate qua la nostra recensione del modello Pro).

La serie ASUS ROG Phone 9 debutterà il 19 novembre

ASUS ha presenziato allo Snapdragon Summit 2024, confermando che gli smartphone della serie ROG Phone 9 potranno contare sul SoC Snapdragon 8 Elite.

Gli smartphone, immaginiamo ROG Phone 9 e ROG Phone 9 Pro (con sottili differenze tra i due), verranno annunciati dal produttore taiwanese il 19 novembre 2024 alle ore 12:00 (italiane)

Anche i flagship di Vivo, iQOO, Nubia e RedMagic avranno lo Snapdragon 8 Elite

Oltre a tutti i brand cinesi sopra-citati, ce ne sono altri quattro che proporranno entro fine anno uno smartphone di punta dotato del chip Snapdragon 8 Elite: parliamo di Vivo (e del sub-brand iQOO) e Nubia (e del sub-brand RedMagic, specializzato nei dispositivi da gaming).

La scorsa settimana, Vivo ha lanciato ufficialmente i nuovi X200, X200 Pro e X200 Pro Mini, smartphone accomunati dall’utilizzo dello stesso cuore pulsante, il Dimensity 9400 di MediaTek. Tramite un teaser diffuso sui propri social, il produttore cinese ha svelato che lancerà presto un flagship Android con SoC Snapdragon 8 Elite e, secondo i rumor, potrebbe essere il Vivo X200 Ultra. Restando in casa Vivo, il sub-brand iQOO ha ufficializzato che presto verrà lanciato sul mercato iQOO 13, smartphone dotato del nuovo SoC di punta di casa Qualcomm.

Anche Nubia ha fatto sapere che lancerà presto due smartphone plasmati attorno allo Snapdragon 8 Elite, uno con il marchio “principale” e uno con il sub-brand specializzato nei dispositivi da gaming: parliamo di nubia Z70 Ultra e RedMagic 10 Pro.

Il nuovo SoC Snapdragon su almeno un Samsung Galaxy S25

A differenza di tutti gli altri brand di cui abbiamo parlato finora, Samsung non ha fatto annunci ufficiali circa dispositivi che potranno contare sui servigi dello Snapdragon 8 Elite. Il colosso sudcoreano, tuttavia, figura nella lista dei partner di Qualcomm che, nelle prossime settimane, dovrebbero lanciare dispositivi dotati del nuovo chipset di punta del chipmaker statunitense.

Questo elemento va, in un certo senso, ci offre una conferma ufficiosa del fatto che i “dispositivi” in oggetto siano i Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Ciò che non sappiamo, purtroppo, è quale strategia adotterà il colosso sudcoreano.

Se Samsung confermasse quanto fatto con la serie Galaxy S24, dalle nostre parti arriverebbe il solo modello Ultra con a bordo lo Snapdragon 8 Elite. Il problema, attingendo ai rumor, è che non risulta chiaro quale SoC avranno, eventualmente, gli altri due smartphone della gamma Galaxy S25: sembra, infatti, che l’Exynos 2500 a 3 nm non stia dando i risultati sperati, costringendo il colosso sudcoreano a rivedere i propri piani. A questo punto, le strade potrebbero essere due: MediaTek Dimensity 9400 per i modelli “base” o Snapdragon 8 Elite sull’intera gamma a livello globale.

Lo Snapdragon 8 Elite potrebbe portare la tecnologia UWB su Galaxy S25 “base”

Sembra ragionevole ipotizzare che, almeno su qualche mercato, l’intera gamma di flagship del 2025 targata Samsung potrà contare sul più recente SoC di Qualcomm, piattaforma che offre innumerevoli vantaggi sul fronte della connettività: scheda di rete FastConnect 7900 (con supporto a Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0), chip UWB integrato e molto molto altro.

Snapdragon 8 Elite è il primo SoC di Qualcomm a integrare nativamente un chip UWB (i SoC delle precedenti generazioni supportavano tale tecnologia ma necessitavano di un chip aggiuntivo per abilitarla). Questo potrebbe giovare a Galaxy S25 che potrebbe offrire il supporto alla connettività UWB: sarebbe una prima volta per il modello alla base della gamma.

Non bisogna però cantare vittoria troppo presto: Samsung potrebbe infatti disattivare lato software tale funzionalità per differenziare il prodotto dai due fratelli maggiori. A ogni modo, in attesa di conferme ufficiali da parte di Samsung, immaginiamo che a breve possano emergere nuovi rumor sui prossimi, attesi, smartphone della gamma Galaxy S25.