Sono tantissime le persone che automaticamente guardano oltre quando viene presentato un nuovo gaming smartphone. Sono da sempre dispositivi potentissimi ma molto, molto di nicchia per estetica e dimensioni. In un contesto del genere ASUS tira fuori l’asso dalla manica con il ROG Phone 8 Pro, uno smartphone da gaming ma con un look rivisto in chiave meno aggressiva e con tante chicche nascoste. Scopriamo tutto, pregi e difetti, in questa recensione di ASUS ROG Phone 8 Pro.

ASUS ROG Phone 8 Pro video recensione

ASUS ROG Phone 8 Pro unboxing

La confezione di ASUS ROG Phone 8 Pro conferma la tradizione, è fantastico. È presente classico alimentatore da 65 W con cavo USB-C to USB-C in tessuto, presente anche un frame per proteggere lo smartphone e scavando nella confezione c’è anche il AeroActive Cooler X con una piccola bag per proteggerlo e portarlo in giro. Non è finita qui perché come da tradizione ASUS c’è un simpatico easter egg interattivo da fare con il cartoncino del box. Si tratta di un mini gioco da avviare poggiando lo smartphone sulla confezione e cliccando i tre pulsanti posizionati su di essa.

ASUS ROG Phone 8 Pro design ed ergonomia

Il nuovo ASUS ROG Phone 8 Pro rappresenta davvero un salto di qualità notevole. Non solo il design è nettamente migliorato con dimensioni ridotte e molto più premium sia alla vista che al tatto, ma anche la percezione generale del telefono è finalmente al passo con i concorrenti di fascia alta. Notizia delle notizie, il ROG Phone 8 Pro è il primo smartphone gaming con certificazione IP68 ed in più non manca nemmeno la ricarica wireless.

Tutto ciò senza sacrificare le caratteristiche uniche che contraddistinguono da sempre la linea ROG Phone, come gli air trigger che funzionano perfettamente in gioco e possono essere utilizzati anche per attivare funzioni, il che lo rende estremamente comodo per l’assistente virtuale.

Inoltre, ASUS ha pensato a tutto per garantire un’esperienza di gioco senza compromessi. Le due porte USB-C permettono di giocare comodamente in ogni posizione sotto alimentazione ed inoltre c’è ancora il jack audio per chi preferisce zero latenza in game. Il display Anime Vision sul retro è un vero gioiello, personalizzabile in ogni dettaglio e capace di mostrare animazioni e informazioni in base al contesto. E se non vi piace, quando è spento diventa invisibile, senza disturbare la vista o il tatto. Il tatto è uno dei sensi che più viene esaltato dalla nuova costruzione del ROG Phone, è tutto satinato con qualche piccola sezione lucida, è piacevolissimo da maneggiare, un po’ scivolosetto ma feeling migliorato di tantissimo.

Ma il vero punto di forza di questo ROG Phone 8 Pro è la sua costruzione interna. Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 è al centro della scocca, mentre la batteria da 5500 mAh è divisa in due blocchi. Il sistema di dissipazione del calore è estremamente articolato, con una nuova sezione Rapid Cooling che sposta il calore verticalmente dalla CPU alla cover posteriore. Anche se manca lo sportellino per la dissipazione come sul vecchio ROG Phone 7 Ultimate, l’AeroActive Cooler X offre una maggiore efficienza in dimensioni ridotte, con una ventola più veloce e una superficie di dissipazione più ampia. Collegandolo, si ha accesso a una seconda porta USB-C, un secondo jack audio e altri due tasti fisici che si aggiungono agli air trigger.

Le dimensioni sono notevolmente ridotte rispetto alla generazione precedente, con uno spessore che passa dai 10.49 mm del 7 Ultimate agli 8.9 mm del nuovo modello. La parte frontale ha subito una rivisitazione, con cornici ridotte e la scomparsa del doppio speaker frontale. Tuttavia, la qualità audio resta eccellente, anche se si perdono i bassi potenti che erano la caratteristica distintiva dei ROG Phone.

Tutto questo dimagrimento ha reso il telefono più maneggevole, ora simile a un classico top di gamma da 6.7 pollici. C’è poi un ottimo display con 2500 nit di picco di luminosità, tecnologia LPTO adattiva da 1 a 120 Hz e un refresh rate massimo di 165 Hz. Le cornici quasi simmetriche di ROG Phone 8 Pro completano il quadro, rendendo questo schermo FHD+ da 6.7 pollici un’autentica chicca di fascia alta. La calibrazione dei colori è ottima, con una resa cromatica affascinante, e la luminosità massima garantisce una visione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole.

ASUS ROG Phone 8 Pro prestazioni e funzionalità

Dal punto di vista della connettività, il ASUS ROG Phone 8 Pro non delude affatto. Con il supporto per il WiFi 7 e il Bluetooth 5.3, la connessione è di altissimo livello. La ricezione del segnale è eccellente, e la qualità delle chiamate telefoniche è impeccabile. Inoltre, il metodo di sblocco tramite il sensore di impronte sotto il display è incredibilmente preciso e veloce. Da non dimenticare la comodità della ricarica wireless a 15 W.

Ma ora passiamo alla vera essenza del telefono. Come già menzionato in un nostro focus dedicato, il processore Snapdragon 8 Gen 3 offre prestazioni di alto livello, e i risultati nei benchmark sono superiori rispetto ad altri dispositivi con lo stesso processore. Il miglioramento rispetto al Snapdragon 8 Gen 2 è evidente, come dimostrano i confronti tra il ROG Phone 7 Ultimate e il ROG Phone 8 Pro.

Va sottolineato che questo smartphone è molto ben progettato dal punto di vista della dissipazione del calore. Anche se nei benchmark si può raggiungere una temperatura di 45° questo calore non è percepito durante l’uso quotidiano o nei giochi più pesanti, quindi potete dormire sonni sereni.

Passando alle formalità del caso, con 24 GB di RAM e ben 1 TB di memoria interna, il ROG Phone 8 Pro è un vero e proprio missile in termini di potenza. Ma non è solo una questione di potenza bruta, il software è completo e offre una serie di ottimizzazioni che lo rendono ancora più performante.

Il sistema operativo è Android 14, personalizzato dalla ROG UI, ma se preferite un aspetto meno “hardcore gamer”, potete optare per il tema ASUS. La personalizzazione offerta da ASUS è una combinazione intelligente di un look stock con aggiunte mirate e la possibilità di passare tra la personalizzazione ROG e Material You in vari contesti, come notifiche, controllo del volume e menu di spegnimento. Questa flessibilità è un punto di forza che rende il ROG Phone 8 Pro adatto a un’ampia gamma di utenti.

ASUS ROG Phone 8 Pro gaming e benchmark

Il segreto del ROG Phone 8 Pro è semplice, la gestione delle risorse, delle opzioni e del software è il più vicino possibile a quello che si può fare con un PC gaming o un notebook. Il centro nevralgico di questa esperienza è “Armoury Crate”, dove è possibile personalizzare ogni aspetto dei giochi. Qui potete impostare gli “air trigger” e regolare la velocità della ventola del cooler X. Inoltre, è possibile personalizzare il display posteriore e le diverse opzioni RGB del cooler.

Ma la vera chicca è la modalità X, con la possibilità per gli utenti esperti di accedere ai sottomenù di Armoury Crate e andare oltre, “overclockando” e modificando manualmente alcuni parametri di base senza richiedere permessi di root. Questa è una funzionalità che farà felici gli appassionati, non è solamente un boost estremo ma una vera e propria gestione avanzata del thread management.

Grazie a “Game Genie”, che si attiva direttamente durante il gioco, è possibile visualizzare un overlay con informazioni fondamentali come il contatore degli FPS, l’utilizzo della CPU e della GPU, e la temperatura. Ma le opzioni non finiscono qui: è possibile mappare la vibrazione (che, tra l’altro, è di ottima qualità), registrare rapidamente una scena, attivare un mirino e personalizzare gli “air trigger” e i tasti. ASUS ROG ha pensato a tutto, compresa la possibilità di lasciare i giochi in background mentre si svolgono alcune attività secondarie o di sfruttare funzionalità speciali nei giochi supportati, come l’autopick, particolarmente utile in titoli come Genshin Impact e Star Rail.

È evidente che ogni dettaglio è stato curato con precisione per offrire la migliore esperienza possibile ai giocatori. Dalla gestione del calore all’ottimizzazione dei comandi, dai tasti fisici del Cooler X alla possibilità di sfruttare appieno le prestazioni del Snapdragon 8 Gen 3, questo ASUS ROG Phone 8 Pro si comporta in maniera bestiale. I punteggi nei benchmark sono straordinari, e nell’uso pratico, l’esperienza è al top con framerate elevati, impostazioni grafiche al massimo e numerose funzioni esclusive pensate appositamente per i veri gamer, il tutto mantenendo il controllo sulle temperature durante il gioco.

ASUS ROG Phone 8 Pro autonomia

E per una volta, dobbiamo proprio ammetterlo: non abbiamo riscontrato alcun bug in grado di rovinare l’esperienza. Tutto è incredibilmente ben ottimizzato, nonostante il fatto che stiamo testando questo smartphone molto prima del suo rilascio ufficiale. Tutto questo si traduce in un notevole vantaggio per la batteria.

Passando dai 6000 mAh del ROG Phone 7 Ultimate ai 5500 mAh del ROG Phone 8 Pro, c’è stata una riduzione della capacità ed era inevitabile vista la cura dimagrante. Con un utilizzo normale, riusciamo tranquillamente a farcela per un paio di giorni senza dover ricaricare. Inoltre, c’è il supporto per la ricarica rapida a 65 W e anche per la ricarica wireless a 15 W. In termini di durata della batteria durante le operazioni normali, è più o meno in linea con il vecchio ROG Phone 7 Ultimate, circa 8 ore almeno. Il Snapdragon 8 Gen 3 ha un consumo energetico contenuto ma quando si sfrutta la GPU, sale in maniera importante.

ASUS ROG Phone 8 Pro fotocamera

Quest’anno c’è stato un significativo aggiornamento per la fotocamera di Asus ROG Phone 8 Pro, un aggiornamento hardware di tutto rispetto. Abbiamo detto addio alla lente macro inutile e c’è l’aggiunta di un teleobiettivo 3x.

Il nuovo sensore da 50 megapixel con apertura f/1.9, stabilizzato, si comporta in modo eccellente sia durante il giorno che di notte. Offre risultati molto costanti, e lo stesso si può dire per l’obiettivo ultra wide da 13 megapixel con apertura f/2.2 freeform, che mantiene un’ottima coerenza cromatica. Tuttavia, di notte potrebbe avere qualche difficoltà, anche se la modalità notturna fa un buon lavoro, ma richiede tempi di esposizione un po’ più lunghi. La vera novità è il teleobiettivo 3x da 32 megapixel, che riesce a catturare scatti a 8 megapixel tramite pixel binning, ma può fare anche scatti onesti a 10x tramite l’upscaling. In sostanza, il ROG Phone 8 Pro si dimostra solido anche in campo fotografico quest’anno. Anche i selfie sono di buona qualità grazie alla fotocamera frontale da 32 megapixel con un ampio campo visivo di 90 gradi.

C’è ancora margine per perfezionare l’esperienza fotografica, soprattutto a livello software. Il processore Snapdragon 8 Gen 3 è molto capace, necessario concentrarsi sul perfezionamento software, specialmente per quanto riguarda la registrazione video. Alcuni dettagli vanno sistemati, come l’incapacità di utilizzare il teleobiettivo 3x in alcune situazioni o la mancanza di switch tra le lenti durante la registrazione in 4K a 60 fps o in HDR. Anche i video selfie si limitano al Full HD. Per questo motivo, nonostante i miglioramenti hardware e legati allo Snap 8 gen3, il ROG Phone 8 Pro si colloca ancora al di sotto dei migliori smartphone per la fotografia.

ASUS ROG Phone 8 Pro conclusioni

ASUS ha fatto un ottimo lavoro non solo come miglioramento del concept del ROG Phone 8 ma anche dal punto di vista hardware.

Se cercate specifiche massimizzate per qualsiasi tipo di ragione, potete raggiungere comunque cifre elevate, con la versione “full specs” a 1499 euro che include il cooler. Non è proprio la scelta migliore, preferibile sfruttare l’offerta pre-order a 1199 euro per il ROG Phone 8 Pro con il cooler incluso o, se preferite risparmiare un po’ c’è la versione liscia “non Pro” senza cooler, a 1099 euro. Potete scegliere se puntare al cooler con tutta calma.

È innegabile che si tratti di prezzi elevati, ma la linea ROG non è mai stata economica e probabilmente se si mantiene questo livello di qualità, mai lo sarà. ASUS con il ROG Phone 8 Pro ha abbandonato in parte l’approccio puramente orientato al gaming, trasformandolo in un eccellente smartphone a 360° con una cura maniacale per ogni minimo dettaglio. Ora chi ha sempre ignorato i gaming phone perché troppo legati a quel mondo lì, può provare senza problemi la potenza di un gaming phone senza compromessi di nessun tipo con il ROG Phone 8 Pro.