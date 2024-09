Prosegue la fuga di notizie intorno ai prossimi device Samsung della serie Galaxy S25. Abbiamo già avuto modo di porre l’attenzione sul comparto fotografico e le dimensioni del Galaxy S25 Ultra così come sul tipo di processore che monteranno alcuni degli smartphone top di gamma del prossimo anno. Se qualche giorno fa un leak riferiva la presenza di un processore Qualcomm, precisamente lo Snapdragon 8 Gen 4 ad alte prestazioni, ora un nuovo leak suggerisce la presenza del processore Exynos 2500. Cosa c’è di vero? Cosa aspettarsi dal prossimo device di Samsung?

Quale processore su Samsung Galaxy S25

L’ultima indiscrezione fa riferimento allo screenshot di quella che sembra un’applicazione di utilità di sistema. Sembrerebbe indicare che il prossimo smartphone Samsung avrà un processore Exynos 2500. Il device in questione riporta il numero di modello del processore (S5E9955) e altre specifiche: CUP a 10 core, GPU Xclipse 950, schermo con risoluzione QHD+ e la presenza di Android 15. C’è però un elemento che pone dubbi sulla reale presenza del processore Exynos sui prossimi Samsung Galaxy S25.

Nel leak, infatti, nel campo “nome del sistema” si legge la sigla ERD che dovrebbe indicare Exynos Reference Design. Sostanzialmente un reference design è un dispositivo di prova che viene utilizzato solamente per lo sviluppo dei processori. Non è quindi un dispositivo che sarà commercializzato. Per esempio anche Qualcomm fa lo stesso con i suoi device utilizzando la sigla QRD che sta, appunto, per Qualcomm Reference Design.

Anche se venisse confermata la veridicità di questo screenshot non escluderebbe l’ipotesi che i prossimi Samsung Galaxy S25 monteranno il chip Snapdragon 8 Gen 4. Lo stesso leak che menzionava la presenza del processore Qualcomm riportava anche come Samsung stesse pensando di utilizzare il chip Exynos 2500 nei Galaxy Z Fold7 e nei Galaxy Z Flip 7. Staremo a vedere cosa accadrà, ma al momento le due indiscrezioni non sono necessariamente in contraddizione tra loro.

Le similitudini tra Galaxy S25 Ultra e iPhone 16 Pro Max

C’è poi da considerare come il prossimo Galaxy S25 Ultra sembra avere diverse caratteristiche tecniche simili a iPhone 16 Pro Max. Sembra confermata l’impressione per cui Samsung (ma anche Google) stiano seguendo le orme di Apple nel design e nella configurazione dei propri smartphone.

Confrontando le caratteristiche di iPhone 16 Pro Max da poco presentato e quelle probabili di Samsung Galaxy S25 Ultra si notano diverse somiglianze. Le differenze iniziano già dalle dimensioni con il top di gamma di Apple che è più lungo di soli 0,2 mm, mentre Galaxy S25 Ultra è più sottile di 0,05 mm (la larghezza dovrebbe essere identica).

Somiglianze importanti anche per il display (entrambi da 6,86”), per le proporzioni (19.55:9 per lo smartphone di Apple e 19.5:9 per quello di Samsung) e la fotocamera (grandangolare da 48MP per iPhone 16 Pro Max e grandangolare da 50 MP per Galaxy S25 Ultra). Infine Samsung avrebbe ulteriormente arrotondando gli angoli del Galaxy S25 Ultra rendendolo anche da questo punto di vista molto più simile al modello di Apple.