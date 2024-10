Esattamente come previsto e come preannunciato stamattina, Vivo ha presentato oggi in Cina la sua nuova gamma di smartphone Android di fascia alta: si tratta di Vivo X200, Vivo X200 Pro e Vivo X200 Pro Mini, modelli che si concentrano sul comparto fotografico, sul design e non solo. Andiamo a scoprire tutto quello che è stato annunciato, in attesa di saperne di più sulle eventuali versioni globali.

Ufficiali Vivo X200, X200 Pro e X200 Pro Mini: ecco le specifiche

Durante l’evento tenutosi oggi in Cina, Vivo ha annunciato ufficialmente tre nuovi smartphone Android, ossia Vivo X200, X200 Pro e X200 Pro Mini, tre modelli che puntano a offrire significativi miglioramenti dal punto di vista fotografico, ma che si vogliono distinguere anche per prestazioni, intelligenza artificiale e design.

I tre nuovi dispositivi offrono alcuni elementi in comune, ma si distinguono in primis per le dimensioni e la diagonale dello schermo, che in ogni caso è un OLED con refresh rate fino a 120 Hz e bordi sottili: Vivo X200 Pro mette a disposizione un display quad curved da 6,78 pollici (con luminosità fino a 4500 nit e Dolby Vision), X200 scende a 6,67 pollici e X200 Pro Mini cala ulteriormente fino a 6,31 pollici (con vetro piatto), rappresentando la scelta migliore per la portabilità.

Il cuore di tutta la serie è costituito dal nuovo SoC di punta di casa MediaTek, ossia il Dimensity 9400 a 3 nm, con core Cortex-X925 da 3,626 GHz e una GPU Immortalis-G925 che promette grandi prestazioni nel gaming. Al fianco del chipset prendono posto 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256, 512 GB o addirittura 1 TB di memoria interna UFS 4.0. Non ci sono cambiamenti tra i tre nemmeno per quanto concerne la connettività, che può contare su 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS dual band, NFC e porta USB Type-C.

Come del resto anticipato dai teaser degli ultimi giorni, la nuova serie spinge soprattutto sul comparto fotografico. Tutti e tre gli smartphone mettono a disposizione una tripla fotocamera posteriore, ma solo i due Pro possono contare su un sensore principale Sony LYT-818 da 1/1.28″ (in grado di registrare video a risoluzione 4K a 10-bit e 60 fps); Vivo X200 Pro gli affianca un teleobiettivo da 200 MP (f/2.67, con lunghezza focale da 135 mm) con ottica Zeiss, mentre il Mini si “limita” a un teleobiettivo da 50 MP (come del resto X200, con un sensore da 70 mm). Le altre due fotocamere a disposizione risultano l’ultra-grandangolare da 50 MP e la fotocamera selfie da 32 MP (con autofocus).

Vivo X200 si distingue per la presenza di un sensore principale Sony IMX921 da 50 MP, più piccolo di quello appena citato ma comunque comparabile a quello del predecessore, sempre con lo “zampino” di Zeiss e con rivestimento T*. La casa cinese ha collaborato con Sony per lo sviluppo del sensore LYT-818, che offre una maggiore efficienza energetica e il supporto al chip di imaging personalizzato V3+, con ottimizzazioni basate sull’intelligenza artificiale.

Gli altri punti di forza della serie Vivo X200 sono da trovare nelle batterie, particolarmente generose su tutti e tre i modelli: a fare la voce grossa è in particolare Vivo X200 Pro con i suoi 6000 mAh, ma non scherzano nemmeno Vivo X200 (5800 mAh) e Vivo X200 Pro Mini (5700 mAh); i due modelli Pro possono contare sulla ricarica rapida cablata da 90 W e sulla ricarica rapida wireless da 30 W, mentre X200 si deve “accontentare” della prima tecnologia di ricarica.

Specifiche tecniche di Vivo X200: display quad curved OLED da 6,67 pollici a risoluzione 2800 x 1260, con 1,07 miliardi di colori, refresh rate fino a 120 Hz

a risoluzione 2800 x 1260, con 1,07 miliardi di colori, refresh rate fino a 120 Hz SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm con GPU Immortalis-G925

12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.0

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.57), teleobiettivo Zeiss da 50 MP (f/2.57, con zoom ottico 3x) e sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.0)

fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.0)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS dual band, NFC, porta USB Type-C

batteria da 5800 mAh con ricarica rapida cablata da 90 W

con ricarica rapida cablata da 90 W sistema operativo: OriginOS 5 basato su Android 15

dimensioni e peso: 160,27 x 74,81 x 7,99 mm, 197 g

Previous Next Fullscreen

Specifiche tecniche di Vivo X200 Pro: display quad curved OLED da 6,78 pollici a risoluzione 2800 x 1260, con refresh rate da 1 a 120 Hz

a risoluzione 2800 x 1260, con refresh rate da 1 a 120 Hz SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm

12 o 16 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 6000 mAh con ricarica rapida cablata da 90 W e wireless da 30 W

con ricarica rapida cablata da 90 W e wireless da 30 W Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Previous Next Fullscreen

Specifiche tecniche di Vivo X200 Pro Mini display piatto OLED da 6,31 pollici a risoluzione 2640 x 1216, con 1,07 miliardi di colori, refresh rate da 1 a 120 Hz e lettore d’impronte ottico

OLED da a risoluzione 2640 x 1216, con 1,07 miliardi di colori, refresh rate da 1 a 120 Hz e lettore d’impronte ottico SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm con GPU Immortalis-G925

12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.0

tripla fotocamera posteriore Zeiss con sensore principale da 50 MP (f/1.57), teleobiettivo da 50 MP (f/2.57, con zoom ottico 3x) e sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.0)

fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.0)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS dual band, NFC, porta USB Type-C

batteria da 5700 mAh con ricarica rapida cablata da 90 W e wireless da 30 W

con ricarica rapida cablata da 90 W e wireless da 30 W sistema operativo: OriginOS 5 basato su Android 15

dimensioni e peso: 150,83 x 71,76 x 8,15 mm, 187 g

Previous Next Fullscreen

Tutti e tre gli smartphone arrivano sul mercato con OriginOS 5 e Android 15, ma del resto era prevedibile visto l’aggiornamento dell’ultima versione del robottino già rilasciato per i modelli della serie Vivo X100, Vivo X Fold3 Pro e iQOO 12.

Prezzi e uscita di Vivo X200, X200 Pro e X200 Pro Mini

Vivo X200, Vivo X200 Pro e Vivo X200 Pro Mini vengono proposti in Cina in preordine (disponibilità effettiva a partire dal 19 ottobre) ai seguenti prezzi:

Vivo X200: 12-256 GB a 4300 yuan (circa 556 euro al cambio attuale) 12-512 GB a 4700 yuan (circa 608 euro) 16-512 GB a 5000 yuan (circa 646 euro) 16 GB – 1 TB a 5500 yuan (circa 711 euro)

Vivo X200 Pro: 12-256 GB a 5299 yuan (circa 685 euro) 16-512 GB a 5999 yuan (circa 775 euro) 16 GB – 1 TB a 6499 yuan (circa 840 euro) 16 GB – 1 TB Satellite Edition a 6799 yuan (circa 879 euro)

Vivo X200 Pro Mini: 12-256 GB a 4699 yuan (circa 608 euro) 16-512 GB a 5299 yuan (circa 685 euro) 16 GB – 1 TB a 5799 yuan (circa 750 euro)



I primi due arrivano nelle colorazioni Sapphire Blue, Titanium Grey, Moonlight White e Carbon Black, mentre il modello più piccolo nelle versioni Titanium Green, Light Pink, Plain White e Simple Black. Per ora sappiamo solo che in Italia dovrebbe arrivare solamente uno dei tre modelli, ossia Vivo X200 Pro, ma non abbiamo informazioni riguardanti date o prezzi, che comunque dovrebbero subire dei significativi rincari rispetto alle cifre viste qui sopra. Torneremo sull’argomento non appena avremo indicazioni.