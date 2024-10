In attesa della presentazione ufficiale di Xiaomi 15, questo attesissimo smartphone continua ad essere al centro di un costante flusso di indiscrezioni volte ad anticipare quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche.

Nelle scorse ore un nuovo contributo è arrivato dal popolare leaker Yogesh Brar, che su X ha condiviso quella che dovrebbe essere la dotazione tecnica principale del device (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Le ultime anticipazioni sulle caratteristiche di Xiaomi 15

A dire del leaker, il nuovo smartphone di punta del colosso cinese dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 Elite (potrebbe essere il primo device ad arrivare sul mercato con tale CPU) e dovrebbe poter contare su un un display AMOLED piatto da 6,36 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, gli utenti dovrebbero poter fare affidamento su una tripla fotocamera con ottiche Leica e un sensore primario OV50H da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3,2x.

Ed ancora, tra le caratteristiche di Xiaomi 15 secondo Yogesh Brar non dovrebbero mancare una scocca resistente ad acqua e polvere (con certificazione IP68) e una batteria da 5.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 90 W via cavo e a 50 W in modalità wireless).

Dal punto di vista software, infine, il nuovo smartphone di punta di Xiaomi dovrebbe arrivare sul mercato con l’interfaccia HyperOS 2.0, basata su Android 15.

Ricordiamo che, stando alle indiscrezioni emerse sino ad oggi, Xiaomi 15 dovrebbe vantare anche fino a 16 GB di RAM LPPDR5x di RAM, 512 GB di memoria di archiviazione e una fotocamera frontale da 32 megapixel.

La presentazione ufficiale in Cina dovrebbe essere in programma per mercoledì. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Xiaomi per scoprire quando lo smartphone potrebbe arrivare anche in Europa.