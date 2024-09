Insieme allo smartphone pieghevole HONOR Magic V3, all’IFA 2024 il produttore cinese ha presentato anche il tablet HONOR MagicPad 2. Ecco i dettagli di questo nuovo tablet Android di fascia premium.

Caratteristiche di HONOR MagicPad 2

HONOR MagicPad 2 vanta uno spessore di soli 5,8 mm e un peso di appena 555 grammi e sfoggia un display OLED da 12,3 pollici con risoluzione 3K, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e luminosità di picco di 1600 nit. Il display include la funzionalità AI Defocus che corregge la miopia con l’intelligenza artificiale, mentre il dimming PWM a 4.320 Hz riduce al minimo l’affaticamento durante l’uso prolungato.

Il nuovo tablet HONOR è certificato IMAX Enhanced e DTS audio per un’esperienza audio immersiva, inoltre è presente la tecnologia Spatial Audio che secondo l’azienda amplia il campo sonoro del 25% rispetto al modello precedente. Il cuore di HONOR MagicPad 2 è il chipset Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm, mentre l’autonomia è garantita da una generosa batteria da 10.050 mAh con ricarica a 66 W. Il tablet è munito di una fotocamera posteriore da 13 megapixel e di un obiettivo frontale da 9 megapixel.

Il tablet offre l’interfaccia MagicOS 8.0 basata su Android 14 e include molte funzionalità basate sull’intelligenza artificiale come “Magic Portal”, che consente di accedere ad app e servizi su più dispositivi con una sola azione, la conversione da voce a testo, l’abbellimento della scrittura a mano e il riconoscimento delle formule. Altre caratteristiche degne di nota includono tre microfoni, audio spaziale con una combinazione crossover a otto altoparlanti e supporto per la stilo HONOR Magic Pencil 3 (venduta separatamente).

Disponibilità e prezzi di HONOR MagicPad 2

HONOR MagicPad 2 è disponibile in Europa nelle due colorazioni bianco e nero con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio per l’archiviazione al prezzo consigliato di 599,90 euro, tuttavia al momento è acquistabile sul sito Web di HONOR al prezzo di 549,90 euro. A seguire trovate il link per l’eventuale acquisto.

Acquista HONOR MagicPad a 549,90 euro