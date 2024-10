A praticamente un anno di distanza dall’annuncio dello Snapdragon 8 Gen 3, Qualcomm ha sfruttato il keynote di apertura dello Snapdragon Summit 2024 di Maui per togliere ufficialmente i veli sul nuovo SoC di punta per dispositivi Android di fascia flagship, ovvero lo Snapdragon 8 Elite.

Si tratta di un chip rivoluzionario per l’azienda: è infatti il primo SoC targato Qualcomm a essere realizzato con il processo produttivo a 3 nm di TSMC; inoltre è il primo SoC destinato a smartphone e tablet Android che può contare sulle CPU Oryon. Scopriamo tutti i dettagli.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite è ufficiale

Qualcomm ha tolto i veli sullo Snapdragon 8 Elite, il nuovo SoC di punta per il panorama smartphone che punta a fare faville. Questo SoC, fino a qualche tempo fa indicato come Snapdragon 8 Gen 4, segna una vera e propria rivoluzione per il chipmaker statunitense.

Di seguito riportiamo le dichiarazioni di Chris Patrick, vicepresidente senior e direttore generale della divisione Mobile Handsets di Qualcomm Technologies:

“Siamo entusiasti di portare la potenza di Qualcomm Oryon sulle nostre piattaforme mobili Snapdragon per la prima volta. All’inizio di quest’anno, l’abbiamo presentato nei PC, offrendo esperienze straordinarie e una durata della batteria senza precedenti agli utenti PC, rivitalizzando il settore e attirando l’attenzione dei consumatori. Oggi, la nostra seconda generazione della CPU Qualcomm Oryon debutta nella nostra piattaforma mobile di punta: è un grande passo avanti e ci aspettiamo che i consumatori siano entusiasti delle nuove esperienze offerte dalla nostra tecnologia CPU. Con capacità CPU, GPU e NPU leader del settore, Snapdragon 8 Elite offre miglioramenti drammatici delle prestazioni e dell’efficienza energetica. Inoltre, rivoluziona le esperienze mobili offrendo intelligenza artificiale generativa multimodale personalizzata direttamente sul dispositivo, consentendo la comprensione di parlato, contesto e immagini per migliorare tutto, dalle attività di produttività a quelle creative, dando priorità alla privacy dell’utente.”

Le specifiche tecniche del SoC

In primo luogo, si tratta del primo SoC Qualcomm realizzato con processo produttivo a 3 nm, quello di TSMC che finora era stato cannibalizzato da Apple; per questo motivo, si preannuncia come un chip più performante e al contempo meno energivoro del 27% rispetto al predecessore (44% per quanto concerne la CPU, 40% per la GPU, 45% sulle operazioni IA).

Andando avanti, sul fronte della CPU Qualcomm ha abbandonato i classici core Cortex di ARM in favore della propria soluzione custom, Oryon. Lo Snapdragon 8 Elite vanta una CPU octa-core suddivisa su due cluster (2+6): i primi due (“Prime”) si spingono fino a 4,32 GHz; gli altri sei (“Performance”) arrivano fino a 3,53 GHz. I miglioramenti rispetto al predecessore vengono quantificati dall’azienda in un 45% nelle prestazioni single e multi-core e in un 62% nella navigazione Web.

La GPU è la nuovissima Adreno 830, realizzata con una nuova architettura “a tre strati”, che promette di migliorare del 40% le performance generali, del 35% il Ray Tracing, supportando il motore grafico Unreal Engine 5.3 e la tecnologia Nanite (gestione dei dettagli grafici nella creazione di modelli 3D complessi e realistici) oltre al motore grafico Unreal Chaos Phisycs Engine (gestione della fisica e delle interazioni tra gli oggetti nel mondo virtuale).

Lo Snapdragon 8 Elite promette faville anche sul fronte dell’intelligenza artificiale (soprattutto on-device), grazie a una nuova NPU Hexagon più performante del 45% (con acceleratore scalare a 8-core e acceleratore vettoriale a 6-core) e al supporto alle memorie LPDDR5X (dual-channel) fino a 5,3 GHz.

Tra le altre novità del SoC rientrano ISP e scheda audio più performanti, il nuovo modem 5G Snapdragon X80, la scheda di rete Qualcomm FastConnect 7900, e tanti accorgimenti sul fronte della sicurezza e non solo.

Specifiche chiave - Qualcomm Snapdragon 8 Elite: Codice modello: SM8750-AB

Processo produttivo: 3 nm

CPU: Qualcomm Oryon octa-core (2 Prime + 6 Performance) Architettura 64-bit Prime core (2) fino a 4,32 GHz Performance core (6) fino a 3,53

(2 Prime + 6 Performance) GPU: Adreno 830 Architettura “sliced” a tre strati Supporto a Unreal Engine 5.3 con Nanite Supporto a Unreal Chaos Physics Engine HDR gaming (profondità colore a 10-bit) Snapdragon Game Super Resolution Adreno Frame Motion Engine

NPU: Qualcomm AI Engine Qualcomm Hexagon NPU Fused AI accelerator architecture (acceleratori Hexagon scalar, vector e tensor) Hexagon Direct Link Micro Tile Inferencing Supporto INT8+INT16, INT4, INT8, INT16, FP16 Qualcomm Sensing Hub

Memoria RAM: supporto dual-channel fino a 24 GB di RAM LPDDR5X (fino a 5,3 GHz)

di RAM (fino a 5,3 GHz) Spazio di archiviazione: memorie UFS 4.0

Compatibilità USB: USB 3.1 Gen 2 (USB-C)

(USB-C) Tecnologia di ricarica: Qualcomm Quick Charge 5

Modem: Snapdragon X80 5G : fino a 10 Gbps in downlink e fino a 3,5 Gbps in uplink Qualcomm 5G AI Suite Gen 3 Qualcomm 5G AI Processor Gen 2 (con acceleratore hardware dedicato) Qualcomm 5G PowerSave Gen 5 Qualcomm Smart Transmit Gen 5 con supporto a Snapdragon Satellite Qualcomm Wideband Envelope Tracking Supporto 5G New Calling Qualcomm 5G Ultra-Low Latency Suite e RF Uplink optimization Qualcomm DSDA Gen 2

: fino a 10 Gbps in downlink e fino a 3,5 Gbps in uplink Connettività: Qualcomm FastConnect 7800 System Wi-Fi 7 (802.11 be) fino a 5,8 Gbps Bluetooth 6.0 (LE) UWB integrato (IEEE 802.15.4z, FiRA, CCC)

Display: fino a 4K @ 60 Hz o QHD+ a 144 Hz (sul dispositivo) fino a 8K @ 30 Hz o 1080p @ 240 Hz (display esterni) Refresh rate variabile (VRR) da 1 Hz fino a 240 Hz Profondità colore a 10 bit HDR10 , HDR10+ , HDR vivid , Dolby Vision

@ o a (sul dispositivo) Audio: Qualcomm Sound Technology Suite Qualcomm aptX Adaptive e aptX Lossless audio Qualcomm XPAN technology Qualcomm Aqstic audio codec Qualcomm Aqstic smart speaker amplifier (Total Harmonic Distortion + Noise, THD+N) Qualcomm Aqstic Speaker Max Qualcomm Audio and Voice Communication Suite Audio spaziale con tracciamento della testa

Fotocamere: Qualcomm Spectra ISP (triplo ISP a 18 bit ) Tripla fotocamera da 48 MP @ 30 fps con Zero Shutter Lag Singola fotocamera da 108 MP @ 30 fps con Zero Shutter Lag Supporta cattura di foto fino a 320 MP 10-bit HEIF (HEIC e HEVC) Rilevamento dei volti basato sull’IA Auto-focus, auto-esposizione, auto-bilanciamento del bianco grazie all’IA Registrazione video fino a 8K @ 60 fps o 4K @ 120 fps Video in slow-motion fino a 1080p @ 480 fps

(triplo ISP a )

Quando vedremo all’opera lo Snapdragon 8 Elite?

Vedremo all’opera lo Snapdragon 8 Elite a brevissimo, già tra qualche giorno. Entro la fine di ottobre, infatti, assisteremo al lancio dei primi flagship di nuova generazione da parte dei produttori cinesi che attendevano soltanto l’ufficialità del SoC per scatenare l’inferno.

Sarà Xiaomi ad aprire le danze, mercoledì 23 ottobre, svelando i nuovi smartphone della gamma Xiaomi 15. Sette giorni più tardi, mercoledì 30 ottobre, sarà il turno di HONOR, che presenterà i nuovi smartphone della gamma HONOR Magic7. Chiuderà il mese di ottobre OnePlus che svelerà il OnePlus 13 l’ultimo del mese. Anche Realme GT7 Pro avrà il nuovo SoC di punta di Qualcomm ma Realme non ha diffuso una data precisa per il lancio dello smartphone.

La quasi totalità di questi dispositivi arriverà dalle nostre parti nelle fasi iniziali del 2025 e ad essi, tra quelli che sfrutteranno i servigi dello Snapdragon 8 Elite, si aggiungerà almeno Samsung Galaxy S25 Ultra: è infatti molto probabile che, per il secondo anno di fila, Samsung decida di portare nel Vecchio Continente versioni non Snapdragon degli altri due modelli della serie Galaxy S25.

Quelli sopra-citati non saranno comunque gli unici produttori del panorama Android a presentare smartphone dotati del chip all’ultimo grido di Qualcomm: alla lista si aggiungeranno dispositivi di ASUS, Nubia, Redmagic e molti altri. Per ulteriori dettagli sul SoC Snapdragon 8 Elite, invece, potete fare riferimento alla pagina Web dedicata.