Gli utenti in possesso di uno smartphone o un tablet Google Pixel, di quelli ancora supportati, stanno ricevendo tramite Google Play Store l’aggiornamento di un’app chiamata Device Connectivity Service.

Si tratta di un servizio che agisce in background sui dispositivi Made by Google e che, per la prima volta, viene aggiornata tramite lo store. Proviamo a scoprire di cosa si occupa questo servizio e vediamo come aggiornare l’app.

L’app Device Connectivity Service per i Pixel sbarca sul Play Store

Come anticipato in apertura, gli utenti in possesso di un dispositivo Google Pixel recente, stanno ricevendo tramite Google Play Store l’aggiornamento di un’app chiamata Device Connectivity Service.

In realtà, non abbiamo a che fare con una vera e propria app (che non può essere lanciata a parte) ma siamo in presenza di un servizio che agisce in background sui dispositivi Made by Google. La novità è che, come accaduto in passato per altri servizi di sistema, Google ha iniziato ad aggiornare l’app tramite il proprio store ufficiale (svincolando dell’incombenza gli aggiornamenti di sistema o gli aggiornamenti di sistema Google Play).

Nella pagina dell’app, che tra le novità riporta solo “rilascio iniziale”, il colosso di Mountain View ha inserito questa descrizione abbastanza “criptica”: “Utilizza l’hardware Pixel per abilitare una suite di funzionalità che potenzia le esperienze cross-device Pixel“.

Device Connectivity Service è disponibile su tutti i dispositivi Pixel a partire da Google Pixel 6 (quindi tutti quelli dotati di un SoC Google Tensor) e, in seguito all’aggiornamento, raggiunge la versione 1.0.671214930_arm64-v8a_release_phone.

In precedenza, le versioni disponibili erano la 1.0.617462596 (sui dispositivi che eseguono la più recente build di Android 14) e la 1.0.648571639 (sui dispositivi che eseguono la beta 2 di Android 15 QPR1).

A cosa serve questa applicazione?

Device Connectivity Service, in italiano resa come “Servizio di connettività dei dispositivi”, è qualcosa di diverso rispetto ai Servizi cross-device che consentono di trasferire la videochiamata su un altro dispositivo o di condividere la connessione a internet con gli altri dispositivi (ne avevamo parlato in precedenza): questi servizi cross-device dipendono dai Google Play Services e sono disponibili su tutti i dispositivi Android.

È qualcosa di diverso anche dall’app Cross-Device Services, già disponibile sul Play Store, che rende possibile la connessione dello smartphone sui dispositivi Chromebook. Gli screenshot forniti da Google lasciano intendere che da essi dipendano funzionalità per migliorare l’esperienza tra dispositivi Pixel (come Chiamata nitida), sfruttando hardware come Bluetooth, Wi-Fi e UWB.

Come anticipato, Device Connectivity Service è sbarcata sul Google Play Store: per verificare che sul vostro Pixel sia disponibile l’aggiornamento in questione per l’app, vi basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, una volta raggiunta la pagina dell’app, effettuare un tap sul pulsante “Aggiorna”.