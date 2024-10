Dopo avere annunciato tre nuove funzionalità in ambito sicurezza in occasione di Google I/O 2024, il colosso di Mountain View ha finalmente iniziato a implementarle per i dispositivi basati su Android 10 (o versioni successive) attraverso un aggiornamento di Google Play Services.

Una volta che le nuove funzionalità saranno implementate, gli utenti potranno contare su un più elevato livello di sicurezza nel caso in cui il loro device dovesse essere rubato (o smarrito).

Android si arricchisce di 3 nuove funzionalità

La prima delle tre nuove funzionalità, chiamata Theft Detection Lock, utilizza un modello ML per rilevare quando qualcuno strappa il telefono dalla mano dell’utente e cerca di scappare con esso (sia a piedi che in bicicletta o in auto). Nel caso in cui il sistema dovesse rilevare un evento di questo tipo, lo smartphone si bloccherà automaticamente, impedendo così l’accesso indesiderato alle app e ai dati.

La seconda funzionalità è chiamata Offline Device Lock ed è pensata per bloccare automaticamente lo schermo nel caso in cui un ladro dovesse tentare di tenere lo smartphone disconnesso da internet per un periodo di tempo prolungato.

La terza nuova funzionalità è Remote Lock e consente agli utenti di bloccare da remoto il proprio smartphone usando soltanto il proprio numero di telefono nel caso in cui non si riuscisse ad accedere a Trova il mio dispositivo utilizzando la password dell’account Google.

Il popolare leaker Mishaal Rahman ricorda che tutte e tre le funzionalità sono entrate in versione beta ad agosto, a partire dal Brasile e il team del colosso di Mountain View ha reso noto che le loro versioni finali saranno distribuite più ampiamente nel corso di quest’anno, così come viene confermato dall’inizio della loro diffusione.

Pare che l’implementazione avvenga con la versione 24.40.33 beta di Google Play Services.