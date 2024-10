Nel vasto panorama di applicazioni sviluppate nei laboratori del colosso di Mountain View figura anche Google Home, si tratta del software appositamente realizzato per aiutare l’utente nella gestione della casa intelligente.

L’app in questione riceve costantemente nuove funzioni e miglioramenti, negli ultimi tempi a titolo di esempio abbiamo visto come sia finalmente arrivato il nuovo widget dell’app (che in seguito è diventato più versatile), come l’app abbia ripristinato il controllo del volume del gruppo di altoparlanti, come le routine ora possono includere le statistiche Fitbit, come l’app funzionerà anche offline e supporterà più sensori e videocamere, come l’app abbia ricevuto due funzioni di sicurezza molto richieste sulle videocamere Nest, come siano state introdotte novità sia per Android che per Wear OS, o ancora come sia cambiata l’interfaccia per il termostato.

Oggi scopriamo insieme alcune novità che dovrebbero diventare disponibili con un futuro aggiornamento di Google Home.

Scheda Preferiti, scanner e widget tra le prossime novità di Google Home

Sono diversi gli utenti che si affidano a Google Home per semplificare la gestione della propria smart home, il software sviluppato dall’azienda fornisce infatti diverse possibilità di controllo e personalizzazione dei propri dispositivi domestici ma ciò non significa che non possa esserci margine di miglioramento. Analizzando l’ultima versione dell’app, il cacciatore di codici assembledebug ha individuato alcuni indizi su delle possibili future novità.

Visualizzazione della temperatura nella scheda Preferiti

Allo stato attuale, nella sezione Preferiti dell’app Google Home, è presente una scheda Clima che racchiude le informazioni su eventuali termostati smart presenti nell’abitazione, comprese ovviamente le temperature; sembra che il colosso di Mountain View ritenga l’attuale approccio troppo macchinoso visto che sono stati individuati indizi secondo cui in una futura versione dell’app sarà già la scheda Preferiti a fornire indicazioni sulle temperature.

<string name=”favorites_header_weather_celsius”>%1$s°C</string>

<string name=”favorites_header_weather_fahrenheit”>%1$s°F</string>

Lo sviluppatore non è riuscito ad attivare la novità in questione e non è dunque chiaro come apparirà una volta implementata, ad ogni modo sappiamo che dovrebbe essere implementata una nuova visualizzazione della temperatura nell’intestazione dei preferiti.

Lo scanner QR si rifà il look

La seconda novità individuata riguarda lo scanner di codici QR, integrato in Google Home, per configurare i dispositivi Matter; come potete notare dalle immagini poco sotto l’azienda ha optato per un completo restyling dello strumento (la prima immagine mostra l’aspetto attuale, mentre la seconda quello futuro).

Google ha rimosso lo sfondo bianco utilizzato finora, modificando il bordo del mirino e rimuovendo l’icona della torcia, dando allo scanner di codici QR un aspetto più ordinato.

Novità in arrivo per il widget di Google Home

Per quanto diversi utenti trovino utile il widget di Google Home, la componente in questione soffre al momento di una criticità, non si aggiorna costantemente e non mostra di conseguenza uno stato aggiornato della casa intelligente dell’utente; secondo l’azienda il widget si aggiorna automaticamente ogni 30 minuti, ma ciò spinge diversi utilizzatori ad attivare dispositivi a caso per aggiornare il widget.

Nella versione v3.24.1.4 dell’app è stato individuato un nuovo pulsante dedicato all’aggiornamento della componente appena citata, che dovrebbe essere introdotto con un futuro aggiornamento.

Oltre a ciò sembra che Google stia lavorando ad una nuova opzione “Suggeriti” quando si aggiunge un widget alla schermata iniziale, che dovrebbe integrare automaticamente i dispositivi e le automazioni più utilizzati.

Non è chiaro al momento quando le novità sopra esposte diventeranno disponibili per tutti gli utenti Google Home, ma non dovrebbe mancare poi molto prima che l’azienda decida di rilasciarle con un apposito aggiornamento.