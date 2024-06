Il widget dei preferiti di Google Home annunciato la scorsa settimana inizia a essere distribuito agli utenti iscritti al programma di anteprima. Il nuovo widget ora è più versatile e si aggiorna ogni 30 minuti. Ecco come funziona.

Il widget Preferiti di Google Home diventa più flessibile

Dopo aver posizionato il widget su una schermata dello smartphone ora è possibile scegliere se sincronizzare con i preferiti dall’app Google Home o scegliere controlli specifici per il widget.

Cone la prima opzione i riquadri vengono disposti nell’ordine in cui si selezionano i dispositivi, tuttavia è possibile modificare il widget utilizzando l’icona della matita, nonché cambiare casa. Al momento è possibile selezionare Azioni (Assistente + Trasmetti + Chiama casa) e Dispositivi, con il supporto per le automazioni in arrivo.

Ora dispositivi smart home come luci, prese e tapparelle possono essere controllati con un tocco e il widget presenterà lo stato di avanzamento del completamento dell’azione.

Altri dispositivi e riquadri di comando sono indicati da un simbolo nell’angolo in alto a destra che aprirà l’app alla pagina di controllo del dispositivo, tuttavia azioni critiche come l’apertura di serrature intelligenti, portoni di garage o l’accesso alle telecamere di sorveglianza richiedono diversi livelli di autenticazione dell’utente.

Il widget Google Home si aggiornerà ogni 30 minuti ed è possibile ridimensionarlo in modo che occupi l’intera schermata iniziale o si riduca a un singolo riquadro. Al momento il riquadro operativo Google Home for Wear che aggiunge il riquadro Preferiti non è ancora stato ampiamente implementato.