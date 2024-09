Sono sempre di più le segnalazioni riguardanti le rinnovate pagine dedicate ai dispositivi della smart home all’interno dell’app Google Home. A quanto pare la novità si sta allargando ulteriormente, raggiungendo la maggior parte degli utenti: vediamo di che si tratta.

Rinnovate le pagine dei prodotti per la smart home dell’app Google Home

L’app Google Home sta accogliendo in modo più ampio una novità riguardante le singole pagine dedicate ai dispositivi per la smart home. In particolare, sembra che la casa di Mountain View le stia rilasciando per tutti gli utenti, ma solo relativamente ai dispositivi che gestiscono qualche forma di media, come altoparlanti, Google Home, Google Home Mini, Google Nest Hub, Chromecast con Google TV, TV, termostati Nest, videocamere Nest, campanelli smart e così via; escluse invece luci, interruttori smart, serrature, sensori, elettrodomestici o altro ancora.

Le nuove pagine in rollout più ampio in questi giorni si riconoscono subito per la presenza di un’immagine sul lato destro che identifica a colpo d’occhio il tipo di dispositivo, affiancata da un elenco di impostazioni e opzioni (come “Informazioni sul dispositivo“, “Riconoscimento e condivisione“, “Notifiche e benessere digitale“, “Audio” e così via). Vi si accede in due modi: o premendo sui singoli dispositivi smart dalla pagina principale e selezionando l’ingranaggio in alto a destra, oppure attraverso le impostazioni (ultima scheda a destra nella barra inferiore), sempre premendo sui singoli dispositivi.

Con questa piccola novità, Google rende un po’ più immediato l’accesso a determinate impostazioni, che ora richiede uno o due tocchi in meno, e permette di identificare subito il tipo di dispositivo dall’immagine mostrata. Il cambiamento avviene lato server: potreste averlo ricevuto già da un po’, oppure avere ancora le vecchie pagine: l’unica cosa che potete fare nell’eventuale attesa è verificare di disporre della più recente versione dell’app Google Home messa a disposizione sul Play Store; potete farlo seguendo il badge qui in basso.

La novità arriva proprio nel periodo di lancio italiano di Google TV Streamer, dispositivo pensato per l’intrattenimento e la smart home che sarà acquistabile dalle prossime ore.