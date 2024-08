Sono settimane di tanti aggiornamenti e possibili sviluppi in casa Google, non solo lato hardware con il lancio della nuova serie Pixel 9, ma anche lato software con alcune interessanti novità su tre dei servizi più utilizzati di Big G. Sono state infatti apportate importanti modifiche alle interfacce di Google Maps e Google Home e altre sono in fase di test su YouTube.

YouTube sperimenta una barra inferiore sfocata

È una piccola novità quella che YouTube sta testando e che prevede una barra inferiore ridotta con le etichette di testo e utilizza icone ottimizzate per le sezioni Home e Iscrizioni. Inoltre il pulsante centrale per aggiungere video, short, live e post non prevede il contorno bianco circolare. La barra inferiore è ora traslucida e mostra il feed in background. È una scelta che sembra funzionare perché il feed della Home di YouTube è composto da miniature di grandi dimensioni. L’effetto si nota meno nella scheda Tu dove lo sfondo è scuro. La sfocatura della barra inferiore richiama la modalità Ambient del lettore video e YouTube ha riprogettato il miniplayer così che non sia più ancorato alla barra inferiore.

Google Maps semplifica il menu principale

Nell’app Android di Google Maps si è scelto di andare in direzione opposta rispetto alle recenti novità riducendo e semplificando la schermata principale. Ora infatti il menu principale prevede solo tre voci: Esplora, Tu e Pubblica (le voci sono quattro per chi ha un profilo business). Non c’è più la sezione aggiornamenti e quella per la pianificazione del percorso, ma questa si avvia tramite la barra di ricerca o il pulsante blu con la freccia bianca presente sulla mappa. La scelta di rimuovere la sezione aggiornamenti è l’effetto anche della fine di alcune funzionalità di Google My Business per le aziende.

Google Home cambia l’interfaccia per il termostato

Anche in vista dell’integrazione con i prossimi Nest Learning Thermostat di quarta generazione (e non solo) ci sono diverse novità per la sezione di Google Home con la quale controllare il termostato. I nuovi comandi sono stati visualizzati a seguito dell’anteprima della versione 3.20.1.8 di Google Home. Il primo aspetto su cui porre l’attenzione è che la nuova interfaccia utente non è esclusiva della nuova generazione del Nest Learning Thermostat in quanto le stesse novità dell’interfaccia compaiono anche per i Nest Learning Thermostat di prima generazione e anche sui termostati Ecobee. L’impressione è quindi quella che le novità della UI interesseranno tutti i termostati smart compatibili con Google Home.

Tra le novità della nuova interfaccia utente c’è anche il riposizionamento di alcuni strumenti all’interno del pannello di controllo del termostato. Sono state spostate, per esempio, le icone dell’app Nest e dell’Energy Dashboard e nella nuova configurazione è possibile trovare le informazioni sulla temperatura desiderata, l’umidità, le modalità e molto altro ancora. Una novità significativa è invece quella grazie alla quale gli utenti potranno regolare la temperatura del termostato direttamente dal menu Preferiti.

Non sono state rilasciate informazioni su quando verrà completato (diversi utenti hanno già iniziato a ricevere questo update sia su Android che iOS) il lancio della nuova interfaccia ma è probabile che nei prossimi giorni Google rilasci sul proprio blog i dettagli ufficiali dell’aggiornamento.