Google Home rappresenta uno dei pilastri dell’ecosistema del gigante di Mountain View e, in virtù di questo, riceve costantemente migliorie e aggiornamenti che introducono nuove funzioni e ne arricchiscono l’esperienza utente. Il servizio, di fatto, funge da centro di controllo per milioni di sistemi di domotica e il suo ruolo dunque è cruciale nella corretta gestione dei dispositivi legati alla smart home.

Tra questi spiccano i prodotti di casa Nest, di proprietà di Google, che nel corso dei mesi hanno ricevuto alcuni aggiornamenti e migliorie come quelli legate alla qualità delle immagini o l’arrivo delle anteprima animate dalla videocamera Nest.

Poco più di un’ora fa dalla stesura di questo articolo il team di sviluppatori di Google Home e Nest ha pubblicato un post sul relativo blog in cui annunciano l’introduzione di alcune funzioni di sicurezza richieste a gran voce dall’utenza negli ultimi anni ovvero la possibilità di accedere alla cronologia di riprese della propria videocamera direttamente dal web e creare clip personalizzate dalle riprese anche sull’app Google Home.

Google Home accoglie (finalmente) la cronologia delle riprese e le clip personalizzate

La cronologia delle riprese delle videocamere Nest approda finalmente sul web, l’annuncio di Big G ha sicuramente fatto felici molti utenti della piattaforma trattandosi di una delle funzioni più richieste del servizio; ora gli utenti potranno accedere alla cronologia anche sulla pagina web relativa a Google Home in un’interfaccia curata e intuitiva che pone le riprese sulla parte sinistra e una linea temporale di quando sono avvenute sulla destra per poter monitorare finemente ogni singolo evento registrato.

Inoltre, è stata introdotta la possibilità di cercare una data e un’ora specifiche e scaricare la relativa clip per condividere i propri momenti preferiti o ottenere una registrazione di uno specifico momento per questioni di sicurezza.

In tal senso la novità più importante di giornata riguarda la creazione di clip personalizzate, funzione riservata finora all’Anteprima Pubblica del servizio, sulla versione web del servizio pertanto gli utenti potranno creare clip dalla lunghezza personalizzata, selezionando l’esatto momento in cui far iniziare e terminare una registrazione prima di poterla condividere o salvare; in aggiunta, ora le clip esistenti già salvate potranno essere modificate nuovamente.

In aggiunta Google ha comunicato di aver aperto le adesioni al programma di Anteprima Pubblica anche sulla versione web di Google Home consentendo così agli utenti di provare in anticipo le funzioni che poi sbarcheranno sul canale stabile dell’app.

Le clip personalizzate verranno distribuite agli utenti nel corso delle prossime settimane e saranno compatibili con i seguenti dispositivi: Nest Cam (per interni, con cavo, 2a generazione), Nest Cam (per esterni o per interni, a batteria), Nest Cam con Floodlight, Nest Doorbell (con cavo, 2a generazione ), Nest Doorbell (batteria) e Nest Cam Indoor (1a generazione) e Nest Cam Outdoor (1a generazione) una volta trasferiti all’app Google Home.

Le novità di cui sopra arrivano all’inizio di un periodo in cui Google promette ulteriori annunci in vista per la propria piattaforma di domotica e i dispositivi a essa collegati che ora sono più maturi e integrati; vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci altri annunci in merito.

Come aggiornare Google Home e aderire all’Anteprima pubblica

Come anticipato, l’anteprima pubblica di Google Home è ora disponibile sul web, oltre che sull’app; qualora voleste entrarne a far parte per provare tutte le novità in anteprima – dalle più piccole alle più importanti – sul web trovate le istruzioni di Google qui, mentre sull’applicazione vi basterà recarvi in: Impostazioni > Servizi e assistenza Nest > Anteprima pubblica.

La versione stabile dell’app Google Home è disponibile sul Google Play Store e può essere scaricata gratuitamente attraverso il seguente badge.

