Negli ultimi tempi Google si è dedicata al miglioramento dell’app Google Home e questo non sorprende se si considera quanto importante sia diventato il settore della smart home.

L’app Google Home ora ha ricevuto una nuova opzione che mostra le statistiche Fitbit del giorno quando si utilizzano le routine su dispositivi con Google Assistant.

Nella scheda delle automazioni dell’app Google Home è infatti disponibile la nuova opzione per le routine denominata “Ottieni informazioni sul tuo benessere” che si collega a Google Fit o Fitbit per leggere i dati disponibili come parte di una routine o di un’automazione.

Le routine permettono all’utente di scegliere di visualizzare i dati relativi a parametri come il conteggio dei passi, la distanza percorsa, le calorie bruciate, i giorni di allenamento, le ore dormite e l’ora di inizio del sonno.

Ad esempio la routine “Buonanotte” ora può mostrare il totale dei passi compiuti, i dati sulle attività e quelli relativi al sonno della notte precedente.

La funzionalità che permette di includere le statistiche Fitbit nelle routine sembra essere ampiamente disponibile, ma solo attraverso le “Routine personali” di Google Home.