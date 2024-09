Tra le diverse applicazioni tastiera disponibili nel panorama Android, Gboard è senza dubbio una delle più utilizzate dagli utenti, il software sviluppato dal colosso di Mountain View permette ai suoi fruitori di interagire con diversi aspetti e funzionalità dei loro dispositivi ed è per questo che Google cerca sempre di migliorare quanto offerto agli utenti.

A titolo di esempio, nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto come Gboard abbia ricevuto alcuni piccoli ritocchi grafici su Android, come abbia ricevuto una nuova funzione di scansione del testo, un nuovo pulsante animato per la correzione del testo, come l’app abbia iniziato ad allargarsi per ignorare il foro della fotocamera, come potrebbe presto consentire agli utenti di passare a un font diverso, come l’app abbia ricevuto un tocco di colore in più con il tema scuro, o ancora come l’azienda abbia rinominato un’impostazione dell’Assistente Google.

Quest’oggi, grazie a quanto individuato dal cacciatore di codici assembledebug, scopriamo insieme alcune nuove funzionalità che potrebbero presto fare il loro debutto in Gboard.

Modifiche per cambio tastiera, correzione automatica e personalizzazione nel futuro di Gboard

Lo sviluppatore menzionato in apertura è riuscito ad individuare alcuni indizi riguardanti delle possibili modifiche attualmente in lavorazione da parte di Google per Gboard, per quanto nessuna delle funzioni che andremo a vedere sia attualmente disponibile di default nell’ultima versione Beta dell’app (14.6.02.665297282) possiamo comunque farci un’idea del loro possibile funzionamento.

Per iniziare, molti di voi conoscono e probabilmente utilizzano la funzione di Gboard che permette di passare da una tastiera all’altra grazie ad una pressione prolungata sulla barra spaziatrice (ovviamente nel momento in cui l’utente abbia impostato due tastiere in lingue differenti, oppure differenti layout di tastiera), in futuro però Google potrebbe apportare qualche modifica, nello specifico introducendo un nuovo pulsante per cambiare tastiera che potrebbe arrivare con Android 15 QPR1 e che di fatto eliminerebbe l’attuale metodo di interazione attraverso la pressione prolungata della barra spaziatrice.

La seconda possibile novità riguarda la funzione di correzione automatica di Gboard, l’azienda starebbe lavorando per offrire agli utenti un maggiore controllo sulla funzionalità in questione, permettendo loro di scegliere se desiderano che la correzione automatica corregga solo le parole o corregga parole e frasi, almeno stando alle due righe di codice individuate e riportate di seguito:

<string name=”0_resource_name_obfuscated_7f140061″>Auto-correct words only</string>

<string name=”0_resource_name_obfuscated_7f140063″>Auto-correct words and sentences</string>

Infine, il video che potete vedere qui sopra ci mostra l’ultima novità di oggi per l’app Gboard che, a quanto pare, potrebbe puntare maggiormente sulla personalizzazione della barra degli strumenti: sembra infatti che Google stia lavorando ad un nuovo pulsante di modifica nel menu di personalizzazione della barra degli strumenti, un’icona a forma di matita nell’angolo in basso a destra grazie alla quale gli utenti potranno riorganizzare a proprio piacimento le icone.

Come già detto le funzionalità menzionate non sono al momento disponibili per gli utenti nell’ultima versione Beta dell’app, non ci sono informazioni di sorta circa le possibili tempistiche di implementazione in forma stabile ma è altamente probabile che le novità elencate vengano rese disponibili in momenti differenti.