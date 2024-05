Il team di sviluppatori che Google ha dedicato a Gboard continua a lavorare senza sosta al miglioramento della testiera del colosso di Mountain View e nelle scorse ore ha rilasciato una nuova versione beta.

Ci riferiamo alla release 14.2 beta, grazie alla quale scopriamo che gli sviluppatori hanno in programma di implementare alcune piccole modifiche grafiche all’opzione per la correzione del testo e ad altre parti dell’app.

Piccoli ritocchi grafici per Gboard su Android

Con la nuova versione di Gboard per Android il suggerimento sopra la tastiera per correggere il testo diventa un po’ più evidente e invece di un contorno in una colorazione unica presenta un contorno in blu e viola, probabilmente con l’intento di ricordare un po’ Gemini.

Ecco il confronto tra la vecchia interfaccia e quella nuova:

Le stesse modifiche sono state apportate anche per il pulsante “Altre correzioni”. Questo è il confronto tra la vecchia e la nuova interfaccia:

Un’altra piccola novità riguarda il riquadro relativo alla correzione delle bozze, nel quale gli utenti non possono più inviare feedback dettagliati (usando le varie faccine) ma possono solo sfruttare i tasti pollice su o pollice giù sulla destra.

Infine, con la versione 14.2 beta viene anche modificata l’interfaccia di ridimensionamento della tastiera, con l’eliminazione delle icone per ripristinare e terminare, che vengono sostituite da apposite etichette. Ecco il confronto tra la vecchia e la nuova versione:

Se desiderate scaricare le varie versioni di Gboard per Android man mano che vengono rilasciate, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 14.2 beta la trovate qui.

La tastiera del colosso di Mountain View può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: