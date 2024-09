Da quando a luglio sono stati presentati i nuovi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Flip6, il colosso sudcoreano ha abbandonato l’applicazione Samsung Messages in favore di Google Messaggi. Una scelta non del tutto gradita dagli utenti soprattutto considerando, come riferito da alcuni sui social, come Samsung starebbe spingendo perché tutti coloro che posseggono un Galaxy non di ultima generazione rinuncino a utilizzare l’app nativa.

Le difficoltà nel passaggio dall’app di Samsung a quella di Google

Di per sé in Europa Samsung ha iniziato a preferire Google Messaggi già dal 2021 con il lancio dei Galaxy S21. Ora i nuovi device pieghevoli distribuiti negli Stati Uniti non prevedono Samsung Messages ma solo Google Messaggi. L’applicazione nativa è invece presente ancora su tutti i device distribuiti in Canada e in Europa, nonostante Google Messaggi sia l’applicazione di messaggistica predefinita.

Diversi utenti hanno segnalato di aver ricevuto da Samsung la richiesta di passare a Google Messaggi e rinunciare a Samsung Messages tanto che durante l’utilizzo dell’app si riceve questo messaggio. Gli smartphone interessati sembrano essere quelli della serie Galaxy S20 e Galaxy S21 come Galaxy S20 Ultra, Galaxy S21 Ultra e Galaxy S22 Plus.

Samsung ha deciso di passare all’app di Google anche per accelerare l’adozione dello standard RCS, ma inizialmente questo cambiamento era previsto solo per gli smartphone più nuovi mentre ora sembrano essere coinvolti anche i device più datati.

È ancora possibile continuare a usare l’app di messaggistica di Samsung ma è evidente quale sia la volontà del colosso sudcoreano.

Ma perché qualcuno dovrebbe voler continuare a preferire Samsung Messages? Le ragioni ci sono e sono diverse. Su Samsung Messages, per esempio, ci sono ancora le categorie ed è quindi possibile organizzare meglio le conversazioni. Inoltre, come segnalato dagli utenti, Google Messages impiega molto tempo per caricare i messaggi in arrivo e le conversazioni in corso. La causa è probabilmente da individuare nella sincronizzazione iniziale in background ma, a seconda del numero di messaggi in arrivo, il problema dovrebbe risolversi autonomamente dopo 24 ore circa.