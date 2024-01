Sembra che Google sia al lavoro su un’interessante cambiamento per Gboard su Android, che potrebbe presto “allargarsi” per andare a coprire anche la parte di schermo dove fa capolino il foro per la fotocamera. Andiamo a scoprirne di più.

Gboard si prepara a ignorare i fori nel display in modalità landscape

Gboard sta sperimentando di allargarsi dietro al foro dello schermo in modalità landscape, ossia quella orizzontale. Come probabilmente saprete, Android consente di utilizzare tutto lo schermo a disposizione anche in modalità orizzontale, ma non in tutto il sistema: nella home, per esempio, possiamo sfruttare anche la zona di display intorno al foro, mentre in alcune app questo non viene consentito.

Tra queste ultime abbiamo Gboard, che va a fare un taglio nella parte sinistra (o destra, dipende da come viene tenuto in mano lo smartphone) subito prima del foro. Altre app “concorrenti”, come Swiftkey o Yandex Keyboard, si comportano allo stesso modo. Le cose potrebbero cambiare su Gboard con una delle prossime versioni dell’app, come scovato dal canale Telegram Google News. Con la più recente versione beta di Gboard si possono abilitare due flag (“enable_display_cutout_customization” e “config_ignore_display_cutout_area“) per far sì che la tastiera vada oltre il normale limite, di fatto ignorando la presenza del foro per la fotocamera.

È possibile che in futuro, prima di un debutto a livello ufficiale, la questione venga rifinita un po’ meglio, magari allargando solo l’interfaccia senza far bucare la “Q” (in questo caso) dalla fotocamera anteriore. Per verificare di disporre dell’ultima versione di Gboard potete seguire il badge qui in basso. A questo link potete invece aderire al programma beta, in modo da testare per primi le nuove funzionalità.

