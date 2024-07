Molti di voi conoscono, apprezzano e utilizzano quotidianamente Gboard, ovvero l’app tastiera sviluppata dal colosso di Mountain View; grazie a questo strumento possiamo interagire con diversi aspetti e funzionalità dei nostri dispositivi ed è per questo che Google cerca sempre di migliorare il software offerto agli utenti.

Nel corso degli ultimi mesi, tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto come Gboard abbia ricevuto alcuni piccoli ritocchi grafici su Android, come abbia ricevuto una nuova funzione di scansione del testo, un nuovo pulsante animato per la correzione del testo, o ancora come l’app abbia iniziato ad allargarsi per ignorare il foro della fotocamera.

Oggi scopriamo insieme una piccola modifica estetica attualmente in sviluppo nel canale Beta, ma che dovrebbe diventare disponibile per tutti nel prossimo futuro.

I colori dinamici si espandono in Gboard con il tema scuro

I colleghi di 9to5Google hanno notato un piccolo cambiamento estetico nell’ultima versione Beta di Gboard, se finora l’app tastiera di Google presentava i colori dinamici con il tema scuro esclusivamente sui pulsanti Invio in basso a destra e su “?123” in basso a sinistra, ora sembra che Google stia lavorando per introdurre un tocco di colore in più.

Come potete notare dalle immagini poco sotto, l’attuale versione stabile dell’app presenta nella barra degli strumenti diverse icone, quella più a destra e quella sulla sinistra, rispettivamente l’icona del microfono per l’attivazione della dettatura e l’icona a griglia per accedere ad alcune scorciatoie, si differenziano dalle altre in quanto posizionate in un cerchio con uno sfondo leggermente più chiaro.

Tuttavia, nella versione 14.4.08.x di Gboard, con il tema scuro, viene introdotta una modifica già presente utilizzando l’applicazione con il tema chiaro: il pulsante a griglia per l’accesso alle scorciatoie (Con una sola mano, Modifica del testo, Condividi Gboard, Traduttore, Floating, Emoji, Ridimensiona, Tema, Lingua successiva) condivide lo stesso sfondo del tasto Invio nell’angolo in basso a destra, adattandosi ai colori dinamici del sistema.

Al momento non è chiaro se si tratti di una modifica intenzionale o di un bug ma, considerando che il comportamento in questione è già presente in Gboard con il tema chiaro, è plausibile che a breve Google possa implementare la novità in questione anche nella versione stabile dell’app.