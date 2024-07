Prossimamente Google potrebbe introdurre una nuova funzionalità di personalizzazione nella sua app tastiera Gboard. L’ultima versione beta dell’app indica che Google intende permettere agli utenti di passare a un font diverso da quello predefinito.

La versione 14.4.06.646482735 beta di Gboard suggerisce che Google sta lavorando su un’opzione nelle preferenze della tastiera che consentirà di passare dal font predefinito di Google al font predefinito di sistema per ottenere un aspetto più coerente.

Tuttavia sembra che la funzionalità non permetterà di scegliere alcun font personalizzato per l’app Gboard, ma bisognerà passare a un font di sistema diverso per cambiare l’aspetto della tastiera.

Previous Next Fullscreen

Gboard potrebbe presto consentire agli utenti di passare a un font diverso

Dal momento che solo pochi produttori, tra cui Samsung e OnePlus, offrono supporto per più font nelle loro personalizzazioni Android, questa funzionalità non avrà impatto su molti dispositivi che non offrono supporto per font personalizzati.

La possibilità di cambiare il font di Gboard è attualmente in fase di sviluppo e non è disponibile nell’attuale versione beta , tuttavia è probabile che Google la lancerà con un futuro aggiornamento dell’app, ma al momento non disponiamo di una tempistica di rilascio.