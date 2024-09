L’aggiornamento alla One UI 7.0 potrebbe essere uno dei più interessanti mai visti sugli smartphone e sui tablet Samsung Galaxy. In queste settimane abbiamo già avuto modo di scoprire qualche anticipazione, ma il programma beta sta continuando a non farsi vedere: in queste ore torna sull’argomento il solito Ice universe, e i toni sembrano davvero entusiasti.

La One UI 7.0 potrebbe costituire una vera svolta per animazioni e reattività

Mentre la serie Google Pixel 9 arriva sul mercato ancora con Android 14, gli utenti sono in trepidante attesa di mettere le mani su Android 15: la nuova release potrebbe non farsi vedere in versione stabile prima di ottobre, un po’ come avvenuto lo scorso anno, probabilmente perché Google sta ancora limando alcuni dettagli. Questo spiegherebbe i ritardi riguardanti l’uscita della beta della One UI 7.0 basata proprio su Android 15, che in base ai rumor sarebbe dovuta essere disponibile già da qualche settimana.

Le scorse settimane abbiamo avuto modo di sbirciare diverse anticipazioni sulla One UI 7.0 tra icone, cambiamenti estetici e nuove funzionalità, ma il miglioramento che dovrebbe sorprendere di più sembra toccare animazioni e reattività. Il noto leaker Ice universe, che spesso non le manda a dire a Samsung quando si tratta di critiche, in questi ultimi giorni sta rilasciando dichiarazioni sempre più entusiastiche sulla nuova release.

In base a quanto pubblicato su X, dopo aver provato la One UI 7.0 saremo tentati di abbandonare la One UI 6.1.1 in meno di un minuto. Inoltre, il leaker sostiene che le animazioni e la reattività della One UI 6.1.1 non abbiano nulla a che vedere con quelle della One UI 7 Beta: si tratterebbe addirittura di due diversi livelli. Vale inoltre la pena sottolineare come tutto questo vada a comparare una release stabile con una tuttora in beta: se quest’ultima risulta già così scattante e curata allo stato attuale, possiamo aspettarci davvero dei gran passi avanti per il sistema operativo personalizzato da Samsung.

Vi ricordiamo che le novità della One UI 6.1.1 (tuttora disponibile solo su Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6) dovrebbero arrivare su Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra e altri modelli nel giro di qualche settimana. Proprio la gamma di flagship dovrebbe ricevere questo mese un importante aggiornamento riguardante il comparto fotografico, e a questo punto immaginiamo che le novità saranno riunite nello stesso update. La One UI 7.0 stabile non dovrebbe invece farsi vedere prima della fine di ottobre.

Sempre Ice universe dice di non aspettarci troppo dalla One UI 6.1.1 e di attendere semplicemente la One UI 7.0 e le sue novità. Purtroppo per ora non c’è una data per l’apertura della beta, che comunque non dovrebbe riguardare direttamente il nostro Paese: la fonte specifica però che non arriverà neanche la prossima settimana. Non ci resta che attendere ulteriori indicazioni e chiedervi: quanto state aspettando la One UI 7.0 e Android 15 sul vostro Samsung Galaxy?