Chi acquista uno smartphone o un tablet Samsung spesso lo fa anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con grande costanza.

Proprio con riferimento agli update, al momento il team di Samsung è al lavoro su One UI 7, la versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda basata su Android 15, il cui programma beta è atteso a breve.

Samsung rimanda il rilascio di One UI 7 Beta

A quanto pare, il programma beta di One UI 7 sarà avviato con un po’ di ritardo rispetto a quelli che erano i programmi del produttore coreano, secondo i quali i primi utenti avrebbero dovuto potervi accedere entro la fine di questo mese.

E invece sembra che ci sarà da avere pazienza sino a settembre per provare le novità studiate dal team di sviluppatori di Samsung con One UI 7 e tra i primi smartphone che dovrebbero essere inclusi nel programma beta vi sono quelli della serie Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy Z Fold6 e Samsung Galaxy Z Flip6.

Stando a quanto è stato riportato dallo staff di SamMobile su X, nei prossimi giorni il colosso coreano dovrebbe dare il via al rilascio dell’aggiornamento a One UI 6.1.1 in altri Paesi e potrebbe essere proprio questo uno dei motivi principali per i quali è stato posticipato il programma beta della versione successiva dell’interfaccia.

In base a quanto è emerso nelle ultime settimane, One UI 7 dovrebbe essere rilasciata inizialmente in alcuni Paesi, tra i quali figurano la Corea del Sud, la Cina, la Germania, la Polonia, il Regno Unito, gli Stati Uniti e l’India.

La versione stabile dovrebbe essere pronta per l’autunno e i primi modelli a ricevere l’atteso aggiornamento dovrebbero essere quelli di fascia alta più recenti.