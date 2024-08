Siete incuriositi dalle custodie Flipsuit di Samsung e volete sapere come funzionano? Abbiamo provato per voi la cover Flipsuit per Samsung Galaxy S24 Ultra insieme a un paio di card in abbinamento, e vi raccontiamo tutto quello che c’è da sapere su questi curiosi accessori con la nostra recensione.

Cos’è e com’è la cover Flipsuit per Samsung Galaxy S24 Ultra

Dopo avervi parlato delle pellicole protettive per stabilire quanto intacchino il trattamento antiriflesso del vetro Gorilla Armor, è arrivato il momento di dare un’occhiata a un altro interessante accessorio disponibile per Samsung Galaxy S24 Ultra: stiamo parlando della custodia Flipsuit, proposta per alcuni dei principali smartphone del produttore sud-coreano. Oltre a Galaxy S24 Ultra, tra i modelli che dispongono di questo tipo di cover troviamo ad esempio Galaxy Z Flip6, Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy Z Flip5.

Il funzionamento è lo stesso su tutti i modelli, anche se diventa forse più interessante sui due pieghevoli a conchiglia, visto il formato con display esterno: in poche parole, la cover Flipsuit è composta da una sorta di bumper in plastica e da una card NFC intercambiabile che va a personalizzare la schermata di blocco e la schermata dell’Always-On Display; la personalizzazione consiste in uno sfondo dinamico in linea con il tema della card, che viene scaricato in modo automatico non appena la posizioniamo sulla scocca posteriore dello smartphone. Questo avviene anche con NFC disattivato, visto che lo smartphone è in grado di rilevare comunque un tentativo di comunicazione.

Previous Next Fullscreen

Il bumper in sé risulta piuttosto scivoloso e più rigido rispetto ad esempio a una normale cover in silicone (come quella proposta dalla stessa Samsung), e se stavate pensando di utilizzarlo senza applicare la card vi diciamo subito che potrebbe non valerne la pena (perlomeno su S24 Ultra); senza la card NFC si viene a formare un gradino un po’ troppo netto tra la scocca posteriore di Galaxy S24 Ultra e la cover, cosa che rende la presa non esattamente comoda tra le mani. Inoltre rimane una possibilità che questa si possa “sfilare” in assenza di un “blocco” posteriore.

Con l’acquisto della cover viene inclusa una card: è possibile scegliere tra la versione White (quella provata da noi) e quella Yellow, anche se a cambiare è per l’appunto solo la card inclusa; nel primo caso c’è una card bianca con un disegno di Keith Haring, il celebre artista considerato padre della street art, nella seconda una card con una serie di emoji sorridenti. Insieme alla custodia abbiamo poi voluto abbinare una seconda card, e abbiamo scelto quella a tema Brachio Balloon per un tocco diverso di colore.

Sullo shop di Samsung ce ne sono diverse tra cui scegliere, ma purtroppo meno di quante ci si aspetterebbe: potreste avere maggiore fortuna affidandovi ad altri shop online o rivenditori. Giusto per fare qualche esempio in commercio si trovano le card a tema Fiorucci, Steven Wilson, Ricardo Cavolo, Seletti, Yeye Weller, Toiletpaper, ma anche card a tema Star Wars, Topolino, National Geographic, Marvel, etc. etc.

La cover Flipsuit non è delle più slim e fa aumentare un po’ le dimensioni già generose di Samsung Galaxy S24 Ultra (con la cover si arriva a 167,96 x 84,53 x 12,54 mm, con un peso aggiuntivo di 37 g): rispetto ad altre, rende più esposta la parte anteriore dello smartphone attraverso bordi laterali più bassi, ma fortunatamente la protezione viene garantita da bordi più sostanziosi nella parte superiore e in quella inferiore. Questo permette di appoggiare lo smartphone con schermo rivolto verso il basso senza che il vetro tocchi la superficie, e dovrebbe offrire protezione anche in caso di caduta (su superficie “regolare”, naturalmente).

Anche sul retro il bumber crea uno stacco rispetto alla card, che non risulta troppo spessa: non va infatti oltre lo spessore degli obiettivi fotografici di Galaxy S24 Ultra, seppur questi ultimi possano contare su un piccolo gradino che evita possibili graffi quando appoggiamo lo smartphone (un po’ come avviene nella parte anteriore). A livello generale possiamo dire che con questa Flipsuit il dispositivo rimane piuttosto protetto, soprattutto negli angoli, mentre in caso di caduta su superfici particolari o irregolari, schermo e fotocamere potrebbero non uscirne necessariamente al meglio.

Previous Next Fullscreen

Lato scivolosità generale possiamo dirvi che il bumper in sé non offre un grande grip, mentre va meglio per le card, che risultano meno scivolose e offrono una buona presa. Naturalmente nessun problema per quanto riguarda i fori: in basso ne troviamo tre, uno per la porta USB Type-C e il microfono (c’è spazio a sufficienza anche per cavetti “spessi”), uno per lo speaker e uno per la S Pen; in alto ci sono due piccoli fori per gli altri microfoni. I pulsanti sono coperti e lisci, e si premono senza problemi: ma questo è piuttosto scontato, trattandosi di un accessorio ufficiale.

Le custodie Flipsuit di Samsung valgono il prezzo di acquisto?

Veniamo ora alla questione prezzo: la cover Flipsuit di Samsung che vedete qui sopra viene venduta sul Samsung Shop Online al prezzo consigliato di 49,90 euro, mentre quella per i pieghevoli come Galaxy Z Flip6 sale a 54,90 euro (sempre con una sola card inclusa). Le card partono da 13,90 euro (offerte a parte) e arrivano fino a 21,90 euro (quella Fiorucci ad esempio).

Si tratta di cifre piuttosto alte per delle cover, anche se non troppo distanti dai prezzi di listino delle altre custodie originali di Samsung; restando su Galaxy S24 Ultra, sul sito vengono infatti proposte cover a 34,90 euro (Silicone e Shield), 44,90 euro (Soft Touch), 54,90 euro (Smart View Wallet, Standing Grip e Clear Gadget) e così via.

Questo considerando il prezzo pieno, ma sul Samsung Shop Online è difficile non approfittare almeno di qualche sconto: nei giorni scorsi, ad esempio, alcune cover Flipsuit (non quella per S24 Ultra) e alcune card risultavano scontate fino al 50%, ma ciclicamente vengono proposti sconto o extra sconti del 5% direttamente nel carrello utilizzando la Samsung Shop App, eventualmente compatibili con ulteriori extra sconti (come quello del 5% con pagamento tramite Samsung Pay).

Come anticipato, potete trovare le cover Flipsuit di Samsung anche presso altri rivenditori, come Amazon, MediaWorld e Unieuro (giusto per citarne qualcuno), e potreste riuscire in alcune occasioni a strappare buoni prezzi approfittando delle iniziative promozionali. Da non sottovalutare eBay, dove potreste riuscire ad acquistare card più difficili da trovare presso gli altri shop online italiani.

Vale la pena spendere certe cifre per questa cover Flipsuit? Dipende: se volete qualcosa di originale per coprire e proteggere il vostro Samsung Galaxy S24 Ultra (ma anche Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Flip5) con stile, e potete approfittare di qualche sconto, allora la risposta è affermativa, ma se volete tanta protezione oppure volete “risparmiare”, forse potreste optare per qualcos’altro.