Continuano senza sosta i lavori per lo sviluppo della prossima versione della One UI, l’interfaccia proprietaria di Samsung che sarà basata su Android 15; per quanto infatti con la presentazione degli ultimi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 la società abbia contestualmente lanciato l’attuale ultima versione della propria interfaccia proprietaria One UI 6.1.1 (che porta con sé alcuni miglioramenti e diverse nuove funzionalità, alcune delle quali arriveranno anche su altri dispositivi del brand nel prossimo futuro), abbiamo già avuto modo di farci un’idea di massima di cosa l’azienda possa proporre con la versione 7.0.

Nelle ultime settimana infatti, a titolo di esempio, abbiamo visto come la prossima versione dell’interfaccia potrebbe prendere spunto da Samsung Good Lock per una delle sue novità, come potrebbe avere una funzione che “si ispira” a iOS 18, quelli che dovrebbero essere i dispositivi idonei alla ricezione dell’aggiornamento, come Samsung potrebbe introdurre un totale restyling estetico, come possano essere introdotte modifiche per la Fotocamera, per le icone, come l’interfaccia potrebbe adottare pannelli separati per le notifiche e le impostazioni rapide, ma anche nuovi quick settings, icone, “pillola dinamica” e non solo.

Alcuni di voi potrebbero inoltre ricordare come, secondo alcune indiscrezioni, Samsung avrebbe dovuto rilasciare la prima versione Beta della One UI 7.0 nella giornata di ieri 29 luglio; tuttavia sembra che l’azienda abbia modificato i propri piani.

Ecco quando potrebbe arrivare la prima Beta della One UI 7.0

Non è la prima volta che le indiscrezioni trapelate in rete si rivelano errate, in casi come quello di cui parliamo oggi però, potrebbero esserci diversi fattori in gioco per cui quanto ipotizzato non si è in realtà avverato; le voci menzionate in apertura parlavano infatti del 29 luglio come papabile data di rilascio della prima versione Beta della One UI 7.0 ma, come alcuni di voi avranno notato, l’azienda non ha rilasciato un bel niente.

Sembra che la mancata distribuzione dell’aggiornamento non sia da imputare ad un’errata informazione condivisa, quanto più da alcuni ritardi accumulati da Samsung: pare infatti che lo sviluppo dell’aggiornamento One UI 6.1.1, che dovrebbe essere rilasciato per diversi dispositivi del brand nel prossimo futuro, abbia rallentato anche il processo inerente alla prima Beta della prossima versione dell’interfaccia proprietaria.

La One UI 7.0, a differenza di altre versioni precedenti, richiede un lavoro maggiore da parte dei vari team di sviluppatori dedicati in virtù delle varie importanti modifiche che verranno implementate, sia lato estetico che per quel che concerne l’esperienza utente.

Il colosso coreano è dunque stato costretto a posticipare il rilascio della prima Beta e, secondo quanto condiviso, sembra che ci si possa aspettare l’arrivo del software in questione intorno alla terza settimana di agosto.

La prima Beta della nuova versione dell’interfaccia proprietaria del brand verrà inizialmente resa disponibile per gli smartphone della serie Galaxy S24, a cui seguiranno tutta una serie di dispositivi di punta delle precedenti generazioni; bisognerà dunque attendere ancora qualche settimana prima di poter vedere con i nostri occhi quali modifiche sta implementando l’azienda, ma non mancheranno senza dubbio numerose indiscrezioni a tenerci compagnia.