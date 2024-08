Mentre l’avvio del programma beta della One UI 7.0 basata su Android 15 si sta facendo attendere più di quanto previsto fino a qualche giorno fa, oggi spuntano succose novità per chi ha fretta di conoscere la nuova release di Samsung: possiamo mostrarvi quello che dovrebbe essere un primo changelog dell’aggiornamento, che racchiude i cambiamenti che potremmo vedere con la One UI 7.0.

Ecco le novità che dovremmo vedere con la One UI 7.0 di Samsung

I rumor parlavano di un programma beta previsto per lunedì scorso, o comunque per questa settimana, ma a quanto pare ci sarà da attendere qualche giorno in più (i rumor non sono molti ottimisti). Per consolarci, al di là del fatto che molto probabilmente i firmware di test non saranno comunque disponibili in Italia, possiamo dare uno sguardo al changelog pubblicato da Ice universe: il noto leaker ha infatti postato su Weibo una lista dei possibili cambiamenti della One UI 7.0 che dovremmo iniziare a scoprire tra qualche giorno.

La traduzione dal cinese potrebbe nascondere qualche insidia e incomprensione, ma con un po’ di aiuto di Google Traduttore cerchiamo di capire le novità che ci aspettano:

sostituzione delle icone di sistema

nuova interfaccia in background

nuova area di controllo nella parte inferiore della schermata di blocco

regolazione delle icone di collegamento negli angoli inferiori sinistro e destro della schermata di blocco

la barra di scelta rapida a discesa e le notifiche possono essere separate o combinate

la pillola nella barra delle notifiche nell’angolo in alto a sinistra può controllare più app

aggiunte animazioni che si possono interrompere e ottimizzate curve di animazione di apertura e chiusura delle app

nuova icona della batteria e barra animata per la ricarica

nuova interfaccia per la fotocamera

aggiunti i messaggi SMS 5G

nuovo pop-up di notifica e animazioni di chiusura

aggiunta una nuova animazione di sblocco

nuove animazioni per il tocco dei pulsanti e il ritorno alla pagina

aggiunto un gran numero di widget desktop di varie dimensioni

aggiunti altri widget per la schermata di blocco

aggiunte cartelle di grandi dimensioni

Come si può evincere dalla lista (che probabilmente non è esaustiva), sembra che Samsung si sia concentrata molto non solo sul rinnovamento grafico, ma anche sulle animazioni, da sempre un punto al quale gli utenti sembrano tenere particolarmente, e sulla schermata di blocco (con nuovi widget e non solo, come abbiamo intravisto). A quanto pare sarà possibile scegliere tra una tendina con notifiche e impostazioni rapide separati o unificati, in modo da venire incontro ai gusti di tutti: una buona notizia per chi risultava già preoccupato al riguardo.

Il noto leaker conclude la sua lista ribadendo il rinvio della data di lancio della One UI 7 beta. Non sappiamo quando sarà rilasciata: potrebbe essere stata ritardata solo di qualche giorno e uscire la prossima settimana, oppure farsi attendere di più, ma per ora non possiamo sbilanciarci. Certo, le ultime indiscrezioni che parlano di una serie Google Pixel 9 al debutto con Android 14 non lasciano ben sperare riguardo lo stato di effettiva “stabilità” di Android 15, ma non è detto che ci sarà da attendere per forza molto.

Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati sullo stato di sviluppo di Android 15 e della One UI 7.0. Siete soddisfatti della lista di novità qui sopra?