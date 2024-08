Dopo quanto visto ieri riguardo la beta della One UI 7.0 e più in generale il debutto di Android 15, arrivano altre brutte notizie lato aggiornamenti: sembrerebbe che anche l’atteso update basato sulla One UI 6.1.1 per Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra stia subendo un ritardo.

One UI 6.1.1 rimandata per la serie Samsung Galaxy S24?

In questo mese la serie Samsung Galaxy S24 potrebbe doversi accontentare dell’aggiornamento con le patch di sicurezza di agosto 2024. Da qualche settimana si parla dell’arrivo di miglioramenti consistenti per il comparto fotografico dei flagship 2024 di Samsung, e questi dovrebbero essere stati integrati nell’atteso update con le novità della One UI 6.1.1: gli smartphone riceveranno infatti le funzionalità che abbiamo scoperto a bordo di Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 tramite update, ma senza ufficialmente muoversi dalla One UI 6.1.

Tra le novità dovrebbero esserci perfezionamenti nelle animazioni (grossi miglioramenti sono previsti con la One UI 7.0), una nuova funzione per la S Pen che sfrutta l’intelligenza artificiale, affinamenti per l’app Samsung Notes, passi avanti per le varie funzionalità Galaxy AI e non solo.

In base a quanto riferito da Ice Universe, notoriamente ben informato sulle vicende legate al mondo Samsung, l’aggiornamento per la serie Galaxy S24 con tutte le funzionalità viste sui nuovi pieghevoli e i vari miglioramenti fotografici sarebbe stato rimandato. Non viene fornita una motivazione, e nemmeno il leaker si sbilancia, specificando solo che la nuova versione sarebbe stata già testata a lungo, raggiungendo uno stato adatto al rilascio.

Che Samsung abbia scovato qualche problema dell’ultimo momento? Per ora non possiamo saperlo, così come non siamo a conoscenza dell’entità di questo rinvio, che potrebbe tradursi in solo qualche giorno di attesa o magari in qualche settimana. Insomma, dopo la notizia di ieri sul rinvio a data da destinarsi dell’avvio del programma beta della One UI 7.0, che in qualche modo sembra confermare possibili problemi sorti con lo sviluppo di Android 15 (visto anche il probabile lancio della serie Google Pixel 9 con Android 14), arriva un’altra brutta notizia per i possessori dei flagship Samsung.

Terremo monitorata la situazione e torneremo sull’argomento non appena avremo maggiori informazioni. Quanto state aspettando l’aggiornamento di agosto per il vostro Samsung Galaxy S24?