Nonostante l’enorme successo di Google Chrome, il suo team di sviluppatori continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare browser, provando a garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

L’applicazione mobile del browser del colosso di Mountain View può contare su una funzione chiamata Ascolta questa pagina, disponibile nelle pagine Web supportate (come, ad esempio, quelle che contengono lunghi testi da leggere) e che consente agli utenti di avviare un player, in modo da poterne ascoltare il contenuto, così come si farebbe con un audiolibro.

Nel momento in cui si seleziona questa opzione, nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato un mini player che consente agli utenti di regolare la velocità di lettura, cambiare la voce e andare avanti o indietro nel contenuto mentre il testo letto ad alta voce viene evidenziato, così da poter essere seguito visivamente.

Una comoda novità in arrivo su Google Chrome per Android

Si tratta di una funzionalità molto comoda ma che ha, almeno per il momento, come principale limite la necessità che l’app Google Chrome sia aperta perché la riproduzione prosegua: passare ad un’altra app o bloccare lo schermo, infatti, causa la sua interruzione.

Ebbene, pare che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View abbia deciso di porre un rimedio e implementare la possibilità di fruire della lettura delle pagine Web anche con l’applicazione in background.

È stato scoperto anche un apposito flag che consente l’attivazione o la disattivazione di tale specifica funzionalità.

Al momento in fase di test, questa novità dovrebbe essere presto messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app.

Potete scaricare Google Chrome per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: