Google Chrome è il browser predefinito del colosso di Mountain View, tra le soluzioni simili disponibili è senza dubbio una delle più apprezzate e utilizzate dagli utenti, motivo per cui l’azienda è costantemente impegnata nel miglioramento del software e nell’implementazione di nuove funzioni.

Di recente, tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto come il browser abbia migliorato la sincronizzazione tra device, come abbia velocizzato la cancellazione dei dati di navigazione, come abbia migliorato l’esperienza utente dando la possibilità di ridurre a icona una scheda personalizzata in una finestra compatta e mobile Picture-in-Picture, o ancora come siano state implementate novità per Modalità Lettura e schede personalizzate.

Oggi vediamo insieme una funzionalità già intravista qualche mese fa nel canale Canary, che comincia a diventare disponibile per un maggior numero di utenti anche nel canale stabile.

“Ascolta questa pagina” sempre più disponibile su Chrome per Android

Da alcuni mesi ormai Google sta lavorando ad una nuova funzione in ambito accessibilità per il browser Chrome su Android, una funzione di sintesi vocale in grado di leggere ad alta voce una pagina web all’utente; avevamo già visto il funzionamento della funzionalità nel mese di novembre dello scorso anno, quando era disponibile esclusivamente nel canale Canary.

Nelle ultime ore però, la funzione “Ascolta questa pagina” ha iniziato a diventare maggiormente disponibile per tutta una serie di utenti nel canale stabile; la novità è già presente nella versione Chrome 125, ma sembra che la sua attivazione sia legata ad un’aggiornamento lato server.

Come potete notare dalle immagini nella gallerie qui sopra, una volta disponibile potrete visualizzare la nuova funzione nel menù di overflow a tre puntini di Chrome per Android, tra le voci “Traduci” e “Aggiungi alla schermata Home”.

Cliccando sulla nuova voce, nella parte bassa della schermata verrà visualizzato un mini player con un indicatore di avanzamento, un pulsante di riproduzione e pausa e un pulsante di chiusura, nonché il nome della pagina e il sito; è possibile espandere il player per ottenere i controlli completi per la riproduzione, comprensivi di un pulsante per modificare la velocità di lettura.

Oltre all’italiano, la funzione in questione dovrebbe essere disponibile in numerose altre lingue, tra cui arabo, bengalese, cinese, inglese, francese, tedesco, hindi, indonesiano, giapponese, portoghese, russo e spagnolo.

Come detto, la presenza della nuova funzione Ascolta questa pagina in Chrome per Android sembra dipendere da un’attivazione lato server, ad ogni modo vi lasciamo qui sotto il badge per il Google Play Store, così che possiate comunque controllare di aver installato l’ultima versione disponibile del celebre browser.