Per Google mantenere un alto standard di sicurezza durante l’utilizzo di Chrome è una priorità assoluta. Seguendo questa filosofia, la compagnia di Mountain View ha presentato ai propri utenti una lunga serie di aggiornamenti e funzioni, con il chiaro fine di contrastare efficacemente qualunque nuovo tipo di minaccia informatica emergente. Ciò è valido ancora di più nel settore mobile, con un numero crescente di malware e altri pericoli che insidiano il browser.

Quella che potrebbe essere l’ultima funzione ideata da Google in questo senso è apparsa nelle build Beta, sia Dev che Canary. Di fatto, si tratta di un sistema che permette di rimuovere in modo automatico le autorizzazioni dai siti Web che non vengono visitati di frequente. Sebbene questa possa essere una novità assoluta in ambiente mobile, in realtà la versione desktop del browser la adotta già da tempo. A confermare le intenzioni di big G è stato l’utente @Leopeva, attraverso un post sul social network X.

Chrome for Android now also has an option to remove permissions from sites you haven’t visited recently (in Canary), this option was added to the desktop version a long time ago:https://t.co/Upk0gD5zNT pic.twitter.com/2Yaq8mMLGi — Leopeva64 (@Leopeva64) July 2, 2024

Revoche automatiche per autorizzazioni siti: perché sarebbero molto utili?

Secondo l’utente, la funzione è apparsa nell’ultima build di Chrome Canary e costituisce un salto in avanti notevoli in termini di sicurezza in ambiente Android. I siti Web, infatti, possono essere venduti a terzi o hackerati. Offrire permessi a una piattaforma di questo tipo può essere una mossa sensata sul breve periodo ma, revocare queste concessioni in caso di assenze di visite può essere la scelta più saggia.

Così come è prassi in questi contesti, non è dato sapere se Google implementerà effettivamente tale funzione. Nel caso questa sia effettivamente integrata nel browser è prevedibile che farà la sua apparizione su Chrome 128.