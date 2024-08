Tra i diversi browser disponibili, Google Chrome è uno di quelli più utilizzati e apprezzati dagli utenti, il colosso di Mountain View propone infatti un software in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte delle persone, impegnandosi al contempo nel continuo miglioramento dell’applicativo.

Google investe infatti particolari risorse nel costante miglioramento del proprio browser, tanto per fare qualche esempio abbiamo visto di recente come l’azienda abbia rivoluzionato Chrome su Android introducendo alcune novità, come il browser continuerà a leggere le pagine Web anche in background, come siano previste revoche automatiche per autorizzazioni siti Web, come sia stato introdotto un nuovo FAB, come l’azienda stia implementando la navigazione predittiva indietro su Android 15, come sia in preparazione per Android una funzione già disponibile su desktop, o ancora come siano in arrivo funzioni come drag and drop e Ricerche recenti nell’app Android.

Oggi diamo insieme uno sguardo ad una nuova funzionalità già disponibile per alcuni utenti, qualcosa che è stato introdotto dall’azienda senza particolari annunci o clamori.

La cronologia di Chrome vi dirà se avete aperto un sito con un’app di terze parti

Molti di noi sono soliti utilizzare il browser Chrome per la navigazione web da smartphone, tuttavia il software di Google non è l’unica alternativa per questa funzione, tralasciando infatti i numerosi browser di terze parti disponibili, gli utenti hanno a disposizione anche altre applicazioni sviluppate dal colosso in grado di espletare la medesima funzione.

La stessa app Google e Google News per esempio ci offrono la possibilità di navigare sul web, fondamentalmente perché utilizzano Chrome come browser in-app; nelle ultime ore diversi utenti si sono accorti di una piccola modifica alla cronologia del browser in versione mobile che ora fornisce qualche informazione in più.

Come potete notare dalle immagini condivise sul popolare social network X (ex Twitter), il browser di Google in versione mobile sta iniziando a mostrare l’indicazione dell’app con cui è stato aperto un sito web: per le pagine visitate direttamente da Chrome non cambia nulla, ma per quelle che sono state aperte tramite Google News o con l’app Google viene fornita una specifica indicazione.

Non si tratta dunque di uno stravolgimento all’esperienza d’uso, quanto più di una piccola aggiunta che può risultare comoda per tenere traccia della propria attività sul web, che ora con questa nuova funzione beneficia di una migliore classificazione.

La funzionalità sembra essere scollegata da una particolare versione del browser e dovrebbe essere disponibile tramite attivazione lato server, potrebbe dunque volerci qualche giorno prima che tutti riescano a visualizzarla.