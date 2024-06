Google ha annunciato l’introduzione di diversi update per Chrome, sia per Android che per iOS, con i quali migliorare la ricerca da mobile (smartphone e tablet). Obiettivo di questi aggiornamenti è il rendere l’esperienza di ricerca da mobile ancora più fluida e simile a quella desktop.

Aggiornamento 1: Più Azioni di Chrome per raggiungere mete locali

Il primo aggiornamento riguarda l’aggiunta di nuove Azioni di Chrome che aiuteranno le persone a velocizzare le ricerche di luoghi e attività locali. Quando si cerca un ristorante, per esempio, nei risultati di ricerca verranno mostrati dei pulsanti di scelta rapida tramite i quali eseguire operazioni rapide come ottenere le indicazioni stradali, chiamare quell’attività o leggere le recensioni. Questa funzione è già attiva in Chrome su Android mentre arriverà su iOS entro la fine dell’autunno.

Aggiornamento 2: Nuova barra degli indirizzi sui tablet

Chi utilizza Chrome su tablet Android o iPad troverà una nuova barra degli indirizzi che sfrutta al meglio le dimensioni degli schermi più grandi e in linea con il Material You di Google. Utilizzando la barra degli indirizzi, infatti, il sito web resta visibile sotto il menu a discesa così da potervi tornare senza problemi.

Aggiornamento 3: Nuovi suggerimenti per l’utilizzo delle scorciatoie

Un’altra funzionalità introdotta su Chrome, sia su Android che su iOS, è quella che offre suggerimenti di scorciatoie personalizzando la barra degli indirizzi e aiutando la navigazione. Digitando frequentemente, per esempio, la parola “orari”, la pagina con gli orari della metropolitana comparirà più in alto nei suggerimenti dei risultati di ricerca perché quella parola fa parte della descrizione del sito.

Aggiornamento 4: Ricerche di tendenza

Anche per Chrome su iOS Google ha introdotto la funzionalità per cui nella barra degli indirizzi durante la ricerca, sotto le ricerche recenti, compaiono le “ricerche di tendenza”.

Aggiornamento 5: Schede sportive live nel feed di Discover

Per gli eventi sportivi in diretta all’interno del feed di Discover compariranno gli aggiornamenti live delle gare delle proprie squadre preferite. È possibile personalizzare il feed nell’app mobile di Chrome accedendo al menu delle impostazioni.