Samsung Galaxy Watch Ultra2 fa già parlare di sé a pochi giorni dal lancio ufficiale, e c’è una buona ragione. Presentato il 22 luglio 2026 e disponibile dal 7 agosto, lo smartwatch di punta di Samsung scende già a 599€ su Amazon grazie a un’offerta combinata con coupon, rispetto ai 749€ di listino: 150€ di risparmio praticamente al day one.

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Samsung Galaxy Watch Ultra2: titanio, 5.000 nit e tutto il resto

Chi conosce la lineup Ultra di Samsung sa già che non si tratta di un semplice smartwatch. Con Samsung Galaxy Watch Ultra2 si raggiunge un livello di costruzione e funzionalità che difficilmente si trova in questa categoria. La cassa da 47 mm è realizzata in titanio di grado aerospaziale, un materiale che combina leggerezza, resistenza alla corrosione e solidità strutturale in modo difficilmente replicabile con alluminio o acciaio.

Il display AMOLED da 1,52 pollici con risoluzione 480×480 pixel è il primo al mondo nel settore smartwatch a raggiungere i 5.000 nit di luminosità massima: un dato che si traduce in leggibilità perfetta anche sotto il sole più diretto, senza doversi riparare con una mano per vedere le informazioni sul polso.

Sul fronte della resistenza, Galaxy Watch Ultra2 porta tutto all’estremo:

10 ATM di resistenza all’acqua , certificazione IP68/IP69K e conformità EN13319 per immersioni fino a 40 metri di profondità

, certificazione e conformità per immersioni fino a di profondità Temperatura operativa tra -20°C e +55°C quando indossato al polso

quando indossato al polso Sirena di emergenza SOS attivabile tenendo premuto il Quick Button per 5 secondi, udibile fino a 180 metri con 86 dB di volume massimo

La batteria da 800 mAh rappresenta un incremento del 35% rispetto al modello precedente, con autonomia migliorata in modo sensibile per chi lo usa in sessioni outdoor prolungate.

Dal punto di vista sportivo e salutistico, il quadro è altrettanto denso: il Trail Running con guida su percorso, ritmo e dislivello, l’app Diving sviluppata con Mares per il monitoraggio delle immersioni, il rilevamento dell’apnea notturna, l’Advanced Sleep Coaching, il monitoraggio della pressione sanguigna (con calibrazione) e il nuovo Heart Health Score per avere una panoramica comprensibile della salute cardiaca. L’assistente AI integrato risponde al volo senza parola d’attivazione, basta alzare il polso e parlare.

Sistema operativo Wear OS con One UI Watch, connettività LTE/eSIM, Wi-Fi, Bluetooth, GPS e NFC completano un dispositivo che non ha compromessi. Il cinturino Marine Band in colorazione nera con fibbia in titanio è incluso nella confezione. Ulteriori dettagli nella scheda tecnica di Samsung Galaxy Watch Ultra2.

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150€ di sconto al lancio: ecco come ottenerli

Normalmente Samsung Galaxy Watch Ultra2 costa 749€ ovunque, dal sito ufficiale Samsung a MediaWorld, passando per Unieuro. Su Amazon.it, attualmente, è possibile portarlo a casa a 599€ applicando il coupon UNPACKWATCH direttamente nella pagina prodotto.

Il risparmio effettivo è di 150€, pari a circa il 20% sul prezzo di listino: non è uno sconto da capogiro in percentuale, ma considerando che si parla di un prodotto appena uscito, è un’opportunità concreta per chi stava aspettando il momento giusto per acquistarlo senza pagarlo pieno.

Prezzo di listino: 749€

749€ Prezzo scontato su Amazon: 699€

699€ Prezzo con coupon su Amazon: 599€

599€ Risparmio: 150€

150€ Coupon da applicare: UNPACKWATCH

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