Google Chrome è il browser più popolare al Mondo e il suo enorme successo è dovuto anche al costante lavoro del relativo team di sviluppatori volto al suo miglioramento, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, così da poter garantire un’esperienza sempre più piacevole e personalizzabile in base alle proprie esigenze.

Nelle scorse ore il leaker Leopeva64 ha condiviso su X una delle novità che potrebbero essere presto introdotte dal colosso di Mountain View: ci riferiamo a quella che dovrebbe essere lanciata con il nome di Modalità Compatta.

Cosa potrebbe offrire la Modalità Compatta agli utenti Google Chrome

Stando a quanto è possibile apprendere, l’obiettivo alla base dell’introduzione di questa nuova funzionalità è garantire agli utenti di avere più spazio per i contenuti della pagina Web, ossia ciò che interessa loro maggiormente nel momento in cui decidono di navigare su Internet.

Tale risultato potrebbe essere conseguito riducendo lo spazio occupato da elementi “secondari”, come quelli relativi a vari controlli del browser (basti pensare alla barra degli strumenti o a quella dei segnalibri, tanto per fare un paio di esempi).

C’è da tenere presente che le modifiche apportate da questa Modalità Compatta dovrebbero essere minime (qualche pixel per la barra degli strumenti, qualche altro per i segnalibri, ecc.) ma, nel complesso, lo spazio per la visualizzazione della pagina Web dovrebbe aumentare in modo evidente.

Al momento non è chiaro se questa nuova funzionalità sarà effettivamente implementata per tutti gli utenti e probabilmente il team di sviluppatori del colosso di Mountain View vorrà prima testarla con una ristretta cerchia di persone, così da valutarne l’efficacia e apportare eventuali correzioni.

In sostanza, per saperne di più non ci resta che attendere informazioni ufficiali da Google.