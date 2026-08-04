Google Pixel 10a a meno di 480€? La variante da 256 GB in colorazione Grigio nebbia su Amazon ha toccato uno dei prezzi più bassi mai registrati, con un risparmio che supera i 169 euro rispetto al prezzo di listino. Per uno smartphone che porta con sé sette anni di aggiornamenti garantiti, un’autonomia dichiarata di oltre 30 ore e le funzionalità AI più avanzate dell’ecosistema Google, è un’opportunità difficile da ignorare. Anche le colorazioni Viola lavanda e Rosso lampone sono disponibili su Amazon a prezzi competitivi. Ecco tutti i dettagli.

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Google Pixel 10a: un design senza compromessi e specifiche da flagship mancato

Partendo dall’estetica, Google Pixel 10a introduce una novità che farà felice chi odia i telefoni instabili sul tavolo: nessun camera bump, zero protuberanze. Il modulo fotocamera, chiamato da Google camera bar, è integrato sotto il pannello posteriore opaco, rendendo il dispositivo completamente piatto e stabile su qualsiasi superficie. Un dettaglio apparentemente piccolo, ma che cambia l’esperienza quotidiana. Il telaio misura 153,9 × 73 × 9,0 mm per un peso contenuto di 183 grammi, con protezione frontale in Gorilla Glass 7i e certificazione IP68.

Il display è un pannello pOLED da 6,3 pollici con risoluzione FHD+, refresh rate variabile tra 60 e 120 Hz, supporto HDR e luminosità di picco fino a 3.000 nit, un valore in linea con i modelli di punta della serie Pixel 10.

Sotto la scocca lavora il chip Google Tensor G4, abbinato a 8 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di storage UFS 3.1. Non si tratta del chip di punta della generazione, ma garantisce prestazioni solide e, soprattutto, è il motore che alimenta tutte le funzionalità AI integrate: Gemini Live, Guida fotografica e Sicurezza Pixel sono disponibili nativamente senza abbonamenti aggiuntivi.

Sul fronte fotografico, il sistema è composto da:

48 MP f/1.7 con sensore da 1/2″, stabilizzazione OIS + EIS , Quad PD Dual Pixel

con sensore da 1/2″, stabilizzazione , Quad PD Dual Pixel Ultra-grandangolare 13 MP f/2.2 , campo visivo 120°

, campo visivo 120° Frontale 13 MP con supporto video 4K@30fps

La registrazione video arriva fino a 4K@60fps sulla fotocamera principale. La batteria da 5.100 mAh supporta ricarica cablata a 30W e wireless Qi a 10W, con autonomia dichiarata superiore a 30 ore. Da tenere presente: il caricatore non è incluso nella confezione.

La vera carta vincente rimane però il software: 7 anni di aggiornamenti Android e di sicurezza garantiti, con Android 16 preinstallato. E tra le novità di connettività, il supporto al Satellite SOS (con due anni di prova gratuita) permette di contattare i servizi di emergenza anche senza copertura cellulare o Wi-Fi.

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~26% di sconto: i numeri dell’offerta su Amazon

Su Amazon.it, Google Pixel 10a nella variante 256 GB Grigio nebbia è disponibile a 479,90€ rispetto al prezzo di listino ufficiale di 649€, con un risparmio netto di 169,10€ e uno sconto di circa il 26%. Si tratta di uno dei prezzi più bassi mai registrati per questa configurazione, un minimo storico che rende l’acquisto particolarmente interessante.

Anche le colorazioni Viola lavanda e Rosso lampone sono disponibili su Amazon a prezzi comparabili: vale la pena verificare la disponibilità di ciascuna variante direttamente sulla pagina prodotto, poiché le disponibilità possono variare rapidamente.

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