Come ogni lunedì, Google ha aggiornato le note di rilascio dell’aggiornamento di sistema di Google: nello specifico, il primo lunedì del mese di agosto ha portato con sé la prima parte del bollettino relativo al mese di agosto 2026, che verrà poi aggiornato da Big G (con cadenza settimanale) fino alla fine del mese.
Come è noto, tali aggiornamenti per i servizi del sistema Android, disponibili solo sui dispositivi dotati dei Google Play Services, sono veicolati da Google tramite aggiornamenti del Google Play Store, aggiornamenti di svariate app di sistema e Aggiornamenti di sistema Google Play. Non si tratta di aggiornamenti esclusivi per una determinata categoria di prodotti, bensì di aggiornamenti disponibili per svariate tipologie di dispositivi, quali smartphone, tablet, dispositivi Android TV e Google TV, veicoli con Android Auto, indossabili con Wear OS e computer/tablet con Chrome OS.
Segui TuttoAndroid su Google Discover
Aggiornamento di sistema di Google: le novità di agosto 2026
Ecco la lista completa di correzioni, miglioramenti e varie novità incluse nell’aggiornamento di sistema di Google di agosto 2026, così come vengono elencate direttamente da Big G:
Google Play Services versione 26.30 (03/08/2026)
Portafoglio
- [Phone] Ora potrai usufruire di un’esperienza utente migliorata per i pass Wallet.
Google Play Store versione 52.6 (3/08/2026)
- [Phone] Con questo aggiornamento, l’invito di overlay persistente HSDP (HOPA) include informazioni aggiornate sul branding.
- [Phone] Ora con le ricerche più ampie e generiche puoi scoprire ed esplorare film e programmi TV popolari direttamente nei risultati di ricerca di Google Play.
- [Phone] Per migliorare la visibilità delle app nella schermata iniziale del Play Store, una nuova funzionalità sportiva introduce caroselli specifici per i principali eventi, come la Coppa del Mondo ICC femminile di T20, che consentono agli utenti di esplorare le partite in programma e di connettersi con i fornitori di streaming dedicati.
- [Phone] Ora puoi trovare i contenuti delle app installate sui tablet direttamente nel Play Store.
- [Phone] Registra i clic sui consigli per le query nella home page della ricerca nella cronologia delle ricerche, normalizzando quest’ultima in minuscolo ed eliminando gli spazi multipli.
Private Compute Services B.28/C.6 (3/08/2026)
- [Phone] Modifiche di manutenzione.
Segui Google su Telegram, ricevi news e offerte per primo
Come installare un aggiornamento di sistema di Google
Come anticipato in apertura, gli Aggiornamenti di sistema di Google vengono veicolati attraverso app e servizi del colosso di Mountain View (in questa pagina potete trovare tutti i link delle app coinvolte per la verifica manuale).
Essi, di norma, vengono installati automaticamente su tutti i dispositivi compatibili per impostazione predefinita. Ciascun utente può modificare le proprie preferenze seguendo il percorso:
- Impostazioni Google.
- Altro Aggiornamenti dei servizi di sistema.
La disattivazione non impedisce comunque gli aggiornamenti di sistema aventi fonti diverse da Google (i.e. produttore del dispositivo, operatore telefonico), né quelli delle app via Play Store. Inoltre, il colosso di Mountain View può aggiornare i servizi di sistema anche quando gli aggiornamenti automatici sono disattivati ove ciò si renda necessario per risolvere gravi problemi di sicurezza o per rispettare gli obblighi di legge.