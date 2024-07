Google Chrome è di gran lunga il browser più usato e amato a livello globale e questo enorme successo dipende anche dal continuo lavoro del team di sviluppatori del colosso di Mountain View volto al suo miglioramento.

Questo lavoro si traduce in modifiche grafiche e nuove funzionalità più o meno rilevanti e un esempio in tal senso è rappresentato da una feature relativa alla gestione delle schede inattive.

Ulteriori dettagli su una novità in arrivo su Google Chrome per Android

Nei mesi scorsi è emerso che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View è al lavoro su una funzione per Google Chrome per Android appositamente studiata per archiviare automaticamente le schede aperte ma inutilizzate, in modo da fare un po’ di ordine.

Con la funzione Tab Declutter (sarebbe questo il suo nome) attiva, Google Chrome inizierà ad archiviare le schede che non sono state toccate per 7 giorni e le chiuderà completamente dopo 60 giorni (c’è da precisare che entrambe queste soglie di tempo possono essere modificate manualmente dagli utenti).

Nelle scorse ore sono emersi ulteriori dettagli sui programmi degli sviluppatori di Google, come la volontà di introdurre il supporto per la cancellazione dei dati di navigazione in modo specifico dal gruppo di schede archiviate (su Chromium Gerrit in un nuovo commit si legge “Support clear browsing data for archived tabs”).

Ciò suggerisce che nella pagina delle impostazioni del browser del colosso di Mountain View relativa all’eliminazione dei dati di navigazione potrebbero essere aggiunte nuove opzioni.

Al momento non vi sono informazioni su quando la funzione Tab Declutter potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.