Mancano ormai pochi giorni al prossimo evento Made by Google, in programma il 12 agosto, e le indiscrezioni sulla nuova famiglia Google Pixel 11 continuano a susseguirsi a ritmo serrato. Dopo i numerosi leak dedicati ai vari modelli della gamma, è ora il turno del Google Pixel 11 Pro XL, protagonista di una nuova galleria di immagini che sembrerebbe provenire direttamente dal materiale promozionale realizzato da Google.

Le nuove immagini, condivise dal leaker Evan Blass, completano così il quadro della serie Pixel 11, dopo quelle già emerse nei giorni scorsi dedicate a Pixel 11 Pro Fold, Pixel 11 e Pixel 11 Pro.

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Le immagini del Pixel 11 Pro XL mostrano il design scelto da Google

Le immagini trapelate non rivelano particolari sorprese dal punto di vista estetico, ma confermano ulteriormente il design che Google sembrerebbe aver scelto per il suo prossimo top di gamma di dimensioni maggiori.

A differenza delle precedenti gallerie dedicate agli altri modelli della famiglia, quella del Pixel 11 Pro XL risulta piuttosto contenuta: gli scatti disponibili sono pochi e tutti a bassa risoluzione, motivo per cui non permettono di osservare nel dettaglio ogni elemento dello smartphone.

Nonostante ciò, le immagini consentono comunque di confermare alcuni aspetti già emersi nelle settimane precedenti. Tra questi spicca la presenza del nuovo sistema Pixel Glow, chiamato in alcune indiscrezioni anche HiLight, integrato all’interno della barra fotografica posteriore e destinato a caratterizzare tutti i modelli della serie Pixel 11 Pro.

Si tratta di una delle novità estetiche più riconoscibili della nuova generazione e Google sembra intenzionata a metterla particolarmente in evidenza anche nel materiale promozionale.

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Se dal punto di vista del design il leak offre una nuova conferma, lo stesso non si può dire per la scheda tecnica. Le immagini non aggiungono infatti informazioni sulle caratteristiche hardware del dispositivo e non forniscono ulteriori dettagli sulle funzionalità fotografiche che, invece, erano emerse in alcuni dei precedenti leak dedicati a Pixel 11 e Pixel 11 Pro.

In questo caso l’obbiettivo sembra essere soprattutto quello di mostrare il dispositivo e il linguaggio stilistico adottato da Google per l’intera famiglia, piuttosto che anticiparne le caratteristiche tecniche.

Le immagini permettono però di notare un dettaglio interessante relativo alle colorazioni, Google sembrerebbe infatti differenziare non solo i colori disponibili, ma anche la finitura della scocca; se alcune immagini trapelate del Pixel 11 Pro mostravano una finitura opaca, il Pixel 11 Pro XL appare invece con un telaio dalla finitura lucida, una scelta che potrebbe contribuire a distinguere ulteriormente i vari modelli della gamma.

Resta naturalmente da capire se questa differenza dipenderà esclusivamente dalla colorazione oppure se Google adotterà finiture differenti anche tra le varie configurazioni.

Anche questo nuovo materiale promozionale conferma un altro aspetto già emerso nei leak precedenti, Google intende puntare con decisione sulle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Nelle immagini continua infatti a essere messo in evidenza Gemini Intelligence, la piattaforma che rappresenterà uno dei principali elementi della strategia software della nuova generazione di Pixel. Sebbene il marchio abbia già fatto il proprio debutto con i più recenti smartphone pieghevoli di Samsung, sarà proprio la serie Pixel 11 a ricoprire il ruolo di principale vetrina delle nuove funzionalità IA sviluppate da Google.

Con l’evento di presentazione ormai alle porte, le indiscrezioni disponibili iniziano a delineare un quadro sempre più completo della nuova gamma. Se i leak continueranno con questo ritmo anche nei prossimi giorni, è possibile che al momento dell’annuncio ufficiale rimangano davvero poche sorprese ancora da scoprire.