Terminato il ricco evento del Galaxy Unpacked di Parigi, Samsung prosegue con il suo impegno riguardo le nuove patch di sicurezza e non solo: in queste ore stanno ricevendo aggiornamenti Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+, Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy A05. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono le novità.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

Partiamo da Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, che stanno ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di luglio 2024. Queste ultime hanno esordito su alcuni modelli di fascia media, tra cui Galaxy A55, e proseguono il loro “cammino” sulla gamma Galaxy. Il firmware in rollout è S90*BXXSBEXFF e richiede un download di poco più di 300 MB.

Come abbiamo visto con il più recente bollettino diffuso dal produttore, le patch di luglio includono le correzioni a 25 vulnerabilità rilasciate dalla stessa Google (di cui quattro di livello critico), alle quali si aggiungono altre 33 correzioni specifiche per i dispositivi della casa di Seoul, due delle quali di livello critico.

Non sembrano essere state integrate ulteriori novità rilevanti, con il changelog che cita solamente i “soliti” perfezionamenti della stabilità e delle prestazioni e l’eliminazione di qualche bug. Per avere maggiori novità dovremo aspettare i prossimi update, nei quali dovrebbero essere inclusi i cambiamenti della One UI 6.1.1 al debutto su Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra

Come prevedibile, i possessori di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra dovranno aspettare il mese prossimo per avere le novità della One UI 6.1.1 viste sui nuovi pieghevoli Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6. Queste ultime sono particolarmente attese soprattutto perché dovrebbero arrivare in concomitanza con significativi miglioramenti per il comparto fotografico, tra HDR, scatti con poca luce e non solo.

A partire dalla Corea del Sud è infatti in distribuzione un nuovo aggiornamento “intermedio” con le patch di sicurezza di luglio 2024: i firmware che terminano con AXFD richiedono un download oltre i 500 MB, ma non sembrano integrare novità particolarmente rilevanti, al di fuori delle correzioni di sicurezza. Queste ultime vanno a risolvere più di 50 vulnerabilità tra CVE (comuni al sistema operativo Android) e SVE (specifiche per gli smartphone e i tablet di casa Samsung).

Allo stato attuale, la distribuzione non sembra ancora partita in Italia, ma dovrebbe bastare qualche giorno di attesa.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra e Galaxy Z Fold3 5G

Aggiornamenti con patch di luglio anche per Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy Z Fold3 5G, ma in questo caso la distribuzione è partita dagli Stati Uniti. In particolare, per i phablet abbiamo per ora segnalazioni per la variante Galaxy Note 20 5G con il firmware N981U1UES8HXFC, ma siamo sicuri che il rollout toccherà in poche ore tutte le versioni, compreso Galaxy Note 20 Ultra. Discorso simile per Samsung Galaxy Z Fold3 5G, che accoglie negli Stati Uniti il firmware F926U1UES7IXFC con le patch di sicurezza di luglio 2024.

Le novità delle patch di luglio sono quelle descritte più su, con più di 50 vulnerabilità tra quelle generiche distribuite da Google (CVE) e quelle specifiche per i dispositivi Samsung (SVE). Non sembrano essere stati integrati ulteriori cambiamenti, oltre a eventuali bugfix o perfezionamenti sotto al cofano. Del trio, solo Galaxy Z Fold3 5G proseguirà alla prossima major release, ossia la One UI 7.0 basata su Android 15.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A05

Chiudiamo con l’aggiornamento in distribuzione per Samsung Galaxy A05: lo smartphone di fascia bassa accoglie in modo più ampio l’update alla One UI 6.1, il cui rollout è partito qualche giorno fa.

Trattandosi di uno smartphone di fascia bassa, non sono purtroppo state incluse le funzionalità Galaxy AI che hanno esordito lo scorso gennaio sulla serie Samsung Galaxy S24. Come abbiamo visto, almeno per il momento il produttore le sta limitando ai prodotti di fascia alta. Le novità sono comunque consistenti e includono miglioramenti nelle animazioni e nell’efficienza generale, miglioramenti per la schermata di blocco, perfezionamenti per modalità e routine, miglioramenti nella funzione di ritaglio dei soggetti nelle foto, miglioramenti nella Galleria, in Samsung Health, in Samsung Wallet e in altre app preinstallate, ottimizzazioni varie e non solo.

Come aggiornare Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S22, S22+, S22 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra, Z Fold3 5G e A05

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy A05 potete fare un salto nelle impostazioni di sistema: potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Eventualmente, potete provare con Smart Switch dopo aver collegato lo smartphone al PC. In caso di esito negativo, non vi resta che attendere qualche giorno prima di riprovare.

grazie a Mattia B. per lo screenshot di Galaxy S22 Ultra