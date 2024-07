A differenza di quanto avviene solitamente con gli aggiornamenti Samsung (le info sui nuovi update vengono rilasciate dopo alcuni giorni dall’inizio del mese) per l’aggiornamento di luglio è già stato annunciato il contenuto della prossima patch di sicurezza.

Cosa prevede la patch di sicurezza di luglio

Come facilmente prevedibile la patch di luglio contiene innanzitutto un miglioramento per il sistema operativo Android e per l’interfaccia One UI di Samsung. Circa la metà di questo update si compone di 25 miglioramenti rilasciati da Google stessa; quattro (almeno) di questi sono critici. Tre di questi, inoltre, sono specifici per i device, come quelli della serie Galaxy S23, Galaxy S24 Ultra e Galaxy Z, che utilizzano il processore Qualcomm.

La parte specifica di Samsung della patch di luglio, invece, prevede 33 miglioramenti, due dei quali critici. Questi risolvono una falla in un protocollo di comunicazione che poteva essere sfruttato solamente tramite l’interazione con l’utente. Parallelamente vengono risolte quattro diverse vulnerabilità nella sicurezza dell’interfaccia One UI di Samsung, una nella cartella protetta e una nel sistema di sicurezza Knox.

I device Samsung interessati dall’aggiornamento

A ricevere la patch di sicurezza di luglio saranno:

Galaxy S24 – S24 Plus – S24 Ultra

Galaxy S23 – S23 Plus – S23 Ultra

Galaxy S23FE

Galaxy S22 – S22 Plus – S22 Ultra

Galaxy S21 – S21 Plus – S21 Ultra

Galaxy S21FE

Galaxy S20 FE 4G – S20 FE 5G

Galaxy Note 20 – Note 20 Ultra

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galassia A55

Galassia A54

Galassia A53

Galaxy A52

Xcover 5

Xcover 6 Pro

Xcover7

La patch di sicurezza di luglio arriverà anche su alcuni smartphone Samsung che ricevono un aggiornamento trimestrale, come il Galaxy A14 4G e l’Xcover Pro. I device che, invece, hanno ricevuto l’aggiornamento a maggio (Galaxy A13, A15, A23, A25, A32, A33, A34 e A35) il prossimo update dovrebbe essere previsto per agosto.

Sul fronte tablet, invece, solamente il Galaxy Tab A9 (SM-X110) dovrebbe ricevere l’aggiornamento a luglio, avendo gli altri già ricevuto la patch di maggio.

Al momento la distribuzione dell’aggiornamento non è ancora iniziata, ma sembra essere questione di giorni.