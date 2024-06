WhatsApp non ha bisogno di alcun tipo di presentazione, si tratta senza dubbio di una delle applicazioni dedicate alla messaggistica istantanea più diffuse, utilizzate e apprezzate dagli utenti; per quanto diversi preferiscano altre soluzioni (leggasi Telegram), la maggior diffusione dell’app rispetto ad altre concorrenti spinge il team di sviluppatori dedicato a lavorare senza sosta nel tentativo di migliorare quanto offerto ai propri utenti.

L’azienda è solita testare tutta una serie di novità nel canale Beta prima di rilasciarle in forma stabile per tutti, negli ultimi tempi, tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto come WhatsApp abbia ricevuto filtri ed effetti AR nelle chiamate, come abbia detto addio alla condivisione di contenuti a bassa risoluzione, come sia stata introdotta una comoda novità per la privacy, o ancora come sia stata introdotta una nuova funzione per gli adesivi.

Per quanto dunque l’app sia utilizzata da una miriade di utenti, l’azienda impone comunque dei limiti per quel che concerne le versioni del sistema operativo supportate, ciò avviene perché un sistema operativo datato e non più aggiornato è meno sicuro, ma anche per una questione di compatibilità con alcune nuove funzioni. Di recente il team di WhatsApp ha aggiornato i requisiti in questione, requisiti che hanno interrotto la disponibilità di aggiornamenti dell’app per oltre 35 smartphone.

Questi smartphone stanno perdendo il supporto per l’utilizzo di WhatsApp

Come anticipato in apertura, diversi dispositivi ancora in circolazione, datati, hanno iniziato a non ricevere più aggiornamenti della popolare applicazione di messaggistica WhatsApp; ciò è dovuto al fatto che l’azienda ha recentemente modificato quelli che sono i requisiti del sistema operativo necessari per il funzionamento del software.

WhatsApp ovviamente non è disponibile solo su Android, ma anche su iOS e su alcuni sistemi operativi proprietari, le versioni attualmente supportate sono nello specifico:

Android con sistema operativo 5.0 e versioni successive

iPhone con versione iOS 12 e successive

KaiOS 2.5.0 e versioni successive, inclusi JioPhone e JioPhone 2

Le recenti modifiche dunque, fanno sì che alcuni smartphone non risultino più compatibili con l’app di messaggistica (o comunque non riceveranno più aggiornamenti, il che rappresenta un problema dal punto di vista della sicurezza), si tratta di dispositivi di vari brand come Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG e anche Apple. Di seguito riportiamo la lista dei modelli interessati.

Samsung

Galaxy Ace Plus

Galaxy Core

Galaxy Express 2

Galaxy Grand

Galaxy Note 3 N9005 LTE

Galaxy Note 3 Neo LTE+

Galaxy S 19500

Galaxy S3 Mini VE

Galaxy S4 Active

Galaxy S4 mini I9190

Galaxy S4 mini I9192 Duos

Galaxy S4 mini I9195 LTE

Galaxy S4 Zoom

Motorola

Moto G

Moto X

Apple

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE

Huawei

Ascend P6 S

Ascend G525

Huawei C199

Huawei GX1s

Huawei Y625

Lenovo

Lenovo 46600

Lenovo A858T

Lenovo P70

Lenovo S890

Lenovo A820

Sony

Xperia Z1

Xperia E3

Xperia M

LG

Optimus 4X HD P880

Optimus G

Optimus G Pro

Optimus L7

Vari

Faea F1

THL W8

Archos 53 Platinum

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

ZTE V956

ZTE UMi X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Qualora dunque foste in possesso di uno dei dispositivi sopra elencati, sappiate che non riceverete più alcun tipo di aggiornamento software per l’app di WhatsApp, e a breve potreste di conseguenza essere impossibilitati ad utilizzarla. Potrebbe essere giunto il momento di fare un salto di qualità e cambiare smartphone, magari dando un’occhiata ai nostri consigli.