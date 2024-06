Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso la risoluzione dei bug riscontrati e l’introduzione di nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.24.13.9.

In WhatsApp Beta appare una nuova funzione per gli adesivi

Oramai da tanti mesi gli sviluppatori di questo popolare servizio di messaggistica sono al lavoro su una funzionalità studiata per suggerire agli utenti gli adesivi che potrebbero fare al caso loro e grazie alla versione 2.24.13.9 beta scopriamo che presto potrebbe essere implementata un’apposita opzione per gestirla.

In pratica, abilitando l’interruttore per i suggerimenti sugli sticker, gli utenti avranno la comodità di trovare e inviare rapidamente adesivi associati alle emoji che inseriscono nella barra della chat (ciò attraverso un nuovo box che appare sopra la tastiera).

In caso contrario, se viene disabilitato l’interruttore in questione, si ripristinerà l’interfaccia della chat allo stato precedente, con la completa eliminazione della visualizzazione dei suggerimenti automatici sugli adesivi.

Al momento questa funzionalità è in fase di test e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di WhatsApp, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida dedicata (la trovate seguendo questo link).

