Il team di WhatsApp sta testando un’anteprima riprogettata per gli aggiornamenti di stato e lanciando il supporto ufficiale di Lottie per gli adesivi. Ecco l’implementazione attuale di entrambe le novità.

WhatsApp testa una nuova anteprima per gli aggiornamenti di stato

Alcuni beta tester di WhatsApp per Android ora possono esplorare una nuova funzionalità di anteprima per gli aggiornamenti di stato tramite una miniatura situata sul lato destro dello schermo.

Per gli utenti che seguono i canali la nuova barra degli aggiornamenti di stato è progettata per garantire che la scheda degli aggiornamenti rimanga ordinata mantenendo un layout orizzontale, mentre per coloro che non seguono alcun canale, WhatsApp offre un elenco verticale per gli aggiornamenti di stato con una miniatura ridisegnata per visualizzarli in anteprima.

La miniatura ora appare accanto alla foto del profilo, fornendo un’anteprima più informativa e visivamente accattivante rispetto alla precedente implementazione.

L’anteprima riprogettata per gli aggiornamenti di stato è al momento disponibile per alcuni beta tester che installano gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp beta per Android e verrà distribuita a più utenti nei prossimi giorni.

WhatsApp lancia il supporto ufficiale di Lottie per gli adesivi

WhatsApp sta introducendo il supporto ufficiale di Lottie per gli adesivi attraverso un nuovo pacchetto di sticker disponibile nel negozio di adesivi ufficiale.

Il pacchetto di adesivi chiamato I’m Just a Girl è disegnato da BUCK ed è il primo pacchetto di adesivi ufficiale creato con il framework Lottie.

Rispetto agli adesivi WebP, gli adesivi creati utilizzando Lottie offrono animazioni più fluide e dettagliate con colori vivaci e movimenti complessi che mantengono la loro qualità indipendentemente dalle dimensioni.

La funzionalità è disponibile installando gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp tramite Google Play Store.