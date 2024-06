Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.24.13.12.

WhatsApp Beta introduce una comoda novità per la privacy

Lo scorso anno è emerso che il team di sviluppatori del servizio di messaggistica istantanea era al lavoro su una funzionalità per consentire agli utenti di eseguire una sorta di controllo relativo alla privacy.

L’idea è quella di mettere a disposizione degli utenti uno strumento per comprendere e gestire meglio le proprie impostazioni sulla privacy, stabilendo chi può vedere le loro informazioni.

Ebbene, con la versione 2.24.13.12 beta viene implementata per alcuni utenti un’apposita opzione per accedere alla schermata relativa ai controlli sulla privacy, accessibile altrimenti soltanto quando l’applicazione mostra il relativo banner (ciò avviene dopo un certo numero di giorni).

Al momento non vi sono informazioni su quando tale nuova opzione verrà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app di messaggistica (probabilmente bisognerà avere pazienza ancora per alcune settimane).

