Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multipiattaforma, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android, che arriva così alla versione 2.24.13.17.

WhatsApp Beta si aggiorna e introduce una funzione attesa da tanti utenti

Nelle scorse settimane è emerso che tra le novità in lavorazione vi era anche quella relativa all’introduzione di un tastierino telefonico, in modo da consentire agli utenti di effettuare chiamate direttamente all’interno dell’applicazione senza la necessità di salvare i contatti nella rubrica.

Ebbene, con la versione 2.24.13.17 beta questa novità è stata messa a disposizione di alcuni utenti.

Così come viene mostrato da questi screenshot, l’accesso alla nuova funzione è reso possibile attraverso un apposito nuovo pulsante di azione mobile che si trova nella scheda dedicata alle chiamate.

Una volta premuto tale tasto, gli utenti avranno la possibilità di effettuare chiamate direttamente dall’app, senza la necessità di aggiungere contatti alla propria rubrica o aprire manualmente una conversazione. Inoltre, dopo aver inserito un numero di telefono, gli utenti potranno anche salvarlo rapidamente nella rubrica come nuovo contatto o aggiungerlo a una scheda contatto esistente.

Infine, nella schermata di composizione è disponibile anche una scorciatoia per inviare rapidamente un messaggio a un numero di telefono a cui si voleva effettuare una chiamata.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale nuova funzione verrà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa app di messaggistica, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida dedicata su come installare WhatsApp Beta.

