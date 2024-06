Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, in modo da poter garantire un’esperienza sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android, che arriva così alla versione 2.24.13.14.

WhatsApp Beta punta sulla realtà aumentata

Nelle scorse settimane è emerso che gli sviluppatori di WhatsApp sono al lavoro su una nuova interfaccia delle chiamate, caratterizzata da un design più moderno e una barra inferiore più comoda.

A quanto pare, in arrivo vi sono altre novità relative alle chiamate e grazie alla versione 2.24.13.14 beta ne scopriamo una: ci riferiamo ad una funzionalità di Realtà Aumentata per introdurre effetti e filtri.

In pratica, l’idea degli sviluppatori è quella di mettere a disposizione degli utenti speciali effetti e filtri AR durante le chiamate, in modo da consentire loro di aggiungere elementi divertenti e interattivi mentre chiacchierano con gli amici, il tutto con la possibilità di apportare delle personalizzazioni (come filtri per il viso dinamici, strumenti di ritocco della pelle e una modalità per gli ambienti con poca luce).

Inoltre, il team di WhatsApp sta sviluppando uno strumento per modificare lo sfondo durante le chiamate, funzionalità che dovrebbe rivelarsi particolarmente utile per le conferenze di gruppo in cui gli utenti potrebbero voler personalizzare l’ambiente circostante o eliminare le eventuali distrazioni.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale nuova opzione verrà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app.

