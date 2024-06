Per anni condividere un file multimediale su WhatsApp ha significato perderne molto della sua risoluzione. Foto e video diffuse tramite la nota app di messaggistica istantanea per Android e iOS vanno incontro a una compressione particolarmente aggressiva che da una parte ha il merito di velocizzare lo scambio di contenuti e di alleggerire i nostri smartphone, ma dall’altra impedisce di condividere contenuti ad alta risoluzione. Questo limite è ormai definitivamente superato: WhatsApp sta rilasciando l’aggiornamento che migliora la risoluzione dei file condivisi senza ricorrere a ulteriori passaggi.

WhatsApp lavora a una nuova impostazione predefinita

In materia WhatsApp di cambiamenti ne ha fatti diversi nel corso di questi anni. Ha prima aumentato il limite delle dimensioni dei file allegati portandoli a 2 GB ciascuno per poi lo scorso anno introdurre la possibilità di condividere immagini e video in HD. Tecnicamente HD non significa non compresso ma è stato certamente un passo in avanti per consentire la condivisione di contenuti multimediali ad alta risoluzione.

Una recente versione beta di WhatsApp (la 2.24.13.10) ha introdotto la possibilità di attivare e disattivare la qualità dei media. Su molti device questa funzione è già disponibile. È possibile verificarla aprendo l’app, accedendo alle Impostazioni, quindi selezionando Archiviazione e dati e poi Qualità caricamento multimediale. A questo punto appare una finestra che consente di selezionare la qualità delle foto e dei video da inviare nelle chat potendo scegliere tra Qualità standard (più veloce da inviare, per i file di dimensioni più piccole) e Qualità HD (più lento da inviare, può essere 6 volte più grande).

Questo modo di procedere solitamente anticipa un rilascio ufficiale di questa funzionalità implementandola in una delle prossime release. Successivamente ci si attende che il supporto ai media in HD arrivi anche negli aggiornamenti di stato e che diventi la modalità predefinita di condivisione dei file.